HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
壓力導致頭赤、胃脹、忟憎？ 中西醫：身體在求救 揭壓力真相
香港生活節奏急促，壓力似乎成為日常的一部分。根據本地一項調查¹發現，高達8成的香港在職人士表示，憂慮全球局勢、財務不穩定、工作與生活失衡，以及感到孤獨，均影響他們的心理健康。值得關注的是，工作相關壓力在本港情況尤為突出，高於全球平均水平。
許多人一感到壓力，便會出現各種身體不適，例如頭赤、胃脹、手震，甚至脾氣暴躁、難以集中。你可能將這些歸咎於「自己不夠堅強」或「個性急躁」，但事實又是這樣嗎？壓力反應是單靠意志就能控制的嗎？今次我們就找到精神科醫生譚詠康，以及中醫師邱伯恩一一為我們拆解壓力真相！
精神科醫生：壓力反應不是你的錯 而是身體失衡
精神科醫生譚詠康指出，壓力其實是身體用來保護自己的正常機制。當我們面對挑戰時，大腦需要足夠的「抗壓養分」來維持這些傳遞物質的平衡釋放，從而穩定情緒、提升抗壓力。但若然身體的「管理壓力機制」失衡時，便會出現壓力過大的反應，例如：頭赤、胃脹等，所以會出現這些問題，並不是單純自己性格問題。
壓力反應過大 因大腦營養不足！
譚醫生進一步解釋壓力機制失衡的一個主要原因，是大腦中的「抗壓養分」不足。當腦傳遞物質不足時，抗壓能力會大減，導致外在抗壓力下降，即使輕微壓力也會產生過大的反應。
中醫：肝氣鬱結 負面情緒無法排解
而在中醫角度而言，中醫師邱伯恩就補充指情緒與臟腑健康是環環相扣的。壓力大在中醫看來往往是肝鬱脾虛或肝腎陰虛等體質問題。肝氣鬱結會導致氣滯血瘀、血流不暢，影響身體吸收「抗壓養分」的能力，令內在的負面情緒無法排解，自然就容易煩躁、忟憎。
解決壓力問題最好方案：中式解鬱＋西式抗壓
傳統的西式舒壓產品多著重於治標，即直接補充神經傳導物質或抑制過度反應，來達到補充腦營養的目的，但可能忽略了身體內部的根本問題。而中醫則主張治本，透過調理臟腑來改善體質。
既然壓力問題源於臟腑與大腦「抗壓養分」，解決之道就必須從根源改善，同步調理身體內在與強化大腦外在抗壓能力。中西聯手，才能快速穩定情緒，並從根本上固本培元，讓大腦可以順利吸收「抗壓養分」，全面建立身體的「抗壓管理機制」。
邱醫師推薦透過天然中草本，達到疏肝解鬱、安神除煩的功效 ，從根本上改善體質 。當中的成分如小麥和大棗能滋養心神 ，幫助安定心緒；而竹茹和合歡花則能舒心解鬱 ，有助心情舒暢 。此外，百合和茯苓能減少忟憎、平靜虛煩 ，更可改善手汗等虛煩症狀 。
譚醫生建議，同時配合無西藥副作用的西式抗壓活性成分 ，以平衡及補充大腦的傳遞物質 。例如，甘氨酸有助維持腦傳遞物質的平衡釋放 ，而鋅則有助於壓力情緒調節 ，從而增強抗壓力 。
專科醫生及中醫一致推薦 維特健靈「寧心舒壓專方」
維特健靈全新登場的「寧心舒壓專方」，正是結合了中西醫理、實現內解鬱外抗壓的全面解決方案。
專方是改良千年中式古方，並結合了西式抗壓活性成分。集結了上述中西優點，能夠有效平衡大腦機制，同時全面調理臟腑，減輕身體出現過大的壓力反應。而且無西藥副作用，專科醫生及中醫都一致推薦，值得信賴使用。
有不少用家都表示，服用後感到心情舒暢了，負面情緒減少，可以更加舒坦面對工作和生活壓力，不再受過往壓力反應所困擾。
現時萬寧正推出寧心舒壓專方的體驗活動，有興趣購買的讀者可以領取以下$20萬寧現金優惠券！
即拎$20萬寧現金優惠券：https://go.vitagreen.com/47SnbFz
萬寧門市及網店有售：https://go.vitagreen.com/4oKSfwO
同系列亦有「深睡專方」適合有睡眠問題人士
除了壓力問題，寧心同系列還有「深睡專方」，適合有睡眠問題人士。幫助你睡得好、心情更好。
銷售點：維特健靈專門店、網店、萬寧
了解更多寧心系列：https://go.vitagreen.com/49DBxed
¹資料來源：AXA安盛心理健康研究2025
