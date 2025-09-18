小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
總是不缺錢～人生毫無壓力的4星座！射手貴人運旺有超多賺錢機會，對「這位」來說賺錢和呼吸一樣簡單
你有沒有注意到，有些人總是能輕鬆自在地享受生活，無論經濟風暴如何來襲，他們始終能夠保持財務的從容和無憂？這些人看似擁有一種神奇的力量，讓他們在面對金錢問題時絲毫不顯得緊張！其實，這或許與他們的星座有關係。有些星座似乎天生就具備了非凡的理財能力和吸引財富的運氣，讓他們在財務上無往不利。無論是因為與生俱來的偏財運，還是後天不懈的努力，他們總能在物質世界裡游刃有餘。趕快來看看以下上榜名單中有沒有自己！
人生毫無壓力1.金牛座
金牛座的人向來以務實和穩健聞名，他們對金錢的重視程度可見一斑。他們天生具有良好的理財頭腦，懂得如何以穩健的方式累積財富。金牛座不會輕易冒險，而是選擇穩定的投資方式，讓自己的金錢資源穩步增長。這種穩重的理財態度，使得他們在經濟上很少感到壓力，總能擁有足夠的財務安全感。除此之外，金牛座的人還非常注重生活品質，他們懂得在享受生活的同時，合理規劃自己的支出，這使得他們的生活總能保持在一個舒適且奢華的水平。他們的耐心和毅力讓他們即使在面對經濟困難時，也能夠逐步恢復財務狀況，這種持之以恆的能力是他們財務穩定的根本原因。
人生毫無壓力2.獅子座
獅子座的人往往以其自信和領導能力吸引人群，這讓他們在事業上常常能夠取得不錯的成就。獅子座擅長利用自己的社交網絡和影響力，開創出眾多賺錢機會。他們不僅善於表現自己，還懂得如何從中獲得收益。這種對自我價值的堅定信念和出色的社交能力，使得獅子座在財務上總能掌握主動權，從而減少金錢壓力。此外，獅子座的慷慨和大方也使得他們的人際關係更加穩固，常常能得到意想不到的支持和幫助。這樣的特質讓獅子座的人在追求財富的道路上如魚得水，總能在關鍵時刻獲得助力，推動他們達到更高的財務目標。獅子座的樂觀心態和無畏精神，使得他們即便在面對財務挑戰時，也能保持冷靜，進而找到解決之道。
人生毫無壓力3.天秤座
天秤座以其優雅和良好的人際關係而著稱，他們懂得如何在各種場合中靈活應對。天秤座的人擁有極佳的談判技巧和人脈資源，這讓他們在金融交易和商業合作中能夠取得優勢。他們不僅能夠創造可觀的收入，還能藉由良好的合作關係，讓自己在財務上保持穩定。這種平衡的能力，使得天秤座在金錢方面常常處於無壓力的狀態。天秤座的人追求和諧與平衡，他們懂得如何在花費和儲蓄之間取得最佳的平衡點，這使得他們的財務狀況總能保持健康。他們的審美品味和對品質的追求，讓他們在選擇投資和消費時，總能選出最佳的選擇，這也進一步鞏固了他們的財務穩定性。而天秤座獨特的優雅氣質，為他們贏得了不少機會和貴人的相助。
人生毫無壓力4.射手座
射手座的人生性樂觀，對未來充滿希望，這種積極的態度往往能吸引財富。他們喜歡冒險和探索新的機會，這使得射手座在投資和創業方面經常能夠獲得成功。他們的開放視野和靈活思維，讓他們總能夠在變化的市場中找到合適的賺錢機會。儘管射手座的生活方式看似隨意，但他們總能找到方法讓自己在財務上毫無壓力。射手座的冒險精神和對未知的渴望，讓他們敢於嘗試新事物，這也使得他們能夠在他人猶豫不決時搶佔先機。他們的樂觀和幽默感讓射手座在財務困境中仍能保持積極心態，並轉化困難為機會。此外，射手座的人天生擁有強大的直覺力，這使得他們在財務決策上常常能夠做出正確的判斷，從而保持財務的穩定和增長。
圖片來源：salt_ent
更多女人我最大報導
2025下半年健康運最需要注意的TOP 5生肖！屬牛小心豬隊友害你生病，「第1名」恐小病釀大病
盤點12星座老年後容易最遺憾的事情！牡羊後悔太早結婚，「他」花太多時間在工作而忽略家人
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
深圳寶安大仟里攻略2025 | 地鐵直到！食買玩+親子放電一站式搞掂！
Trip.com 為你推薦大仟里作為行程中不可錯過的一站，其地理位置便利，毗鄰地鐵及多條公交路線，交通暢達。於此可同時享受購物樂趣、品嚐多元美食，並體驗都市休閒氣氛，對港澳旅客而言，是探索深圳活力生活的理想去處。Trip.com ・ 1 小時前
早晨天氣節目(09月18日上午8時) - 高級學術主任鄭仲材
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 8 小時前
朴信惠本人美翻天，肌膚狀態就像20歲！分享「水中運動」高效率減肥超有感，每天喝2000cc溫水、晚上六點後不吃東西
出道多年的朴信惠，以精湛演技塑造多部韓劇經典角色，自《原來是美男》、《繼承者們》、《皮諾丘》、《來自地獄的法官》到即將上映的新作《Miss 臥底老闆》，始終以純淨自然的形象與精湛演技圈粉無數。今年才來台開亞洲巡迴粉絲見面會的朴信惠還熱舞JENNIE的〈like JENNIE〉...styletc ・ 46 分鐘前
佐敦逾40年老字號糖水店「佳佳甜品」 總店結業 月底將於白加士街/銅鑼灣連開兩店
開業逾40年的佐敦老字號糖水店「佳佳甜品」，主打平民價品嚐各式傳統中式甜品， 自2016年連續9年獲得米芝蓮推介 ，是不少本地食客及遊客的人氣熱店。今日店家突發於社交媒體發文，寫道「佐敦舊舖將於9月17日起停止營業」，令一眾熟客大感震驚。幸好店家透露全新總店將於佐敦白加士街開幕，而另一間銅鑼灣分店亦會同時在9月底開幕，延續逾四十年的傳統風味。Yahoo Food ・ 9 小時前
娛樂好好玩︳宣萱傳不滿張可頤遲到一度交惡 鄧兆尊：佢講啲實情嚟嘅啫
宣萱早前成為林家謙演唱會尾場嘉賓，又喺「熱氣球節無氣球坐」風波期間被網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段Yahoo 娛樂圈 ・ 56 分鐘前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
48歲謝安琪「飽滿蘋果肌」樣子仍像少女！兩孩靚媽的保養大法：每天2.5公升室溫水起跳
謝安琪日前宣布開世界巡迴演唱會，入行20年的Kay，首次在馬來西亞開個唱。演唱會海報上，穿著藍色露肩裙裝的Kay，一如以往如女神般示人。海報一發布後隨即引起熱話，老公張繼聰更轉載到Threads分享指：「希望唔使食炒價……」幽默地支持老婆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
科技巨頭｜蘋果摺疊iPhone進入試產階段 台灣正設立試產線 成功後印度將複製量產
據《日經亞洲》最新報導，蘋果公司已啟動首款摺疊iPhone的實質性生產準備，正與關鍵供應商在台灣籌建試產線。這項代號可能為iPhone 16 Fold的創新產品，計劃於2026年以約9,500萬部的目標產量問世，較今年iPhone系列總產能提升逾10%，有望成為驅動蘋果新一輪增長的核心產品。BossMind ・ 1 小時前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 1 天前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 1 天前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾
BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
香港寬頻大成交炒高65%創三年高 股份要約截止獲48.18%有效接納
香港寬頻(1310.HK)今早(18日)輕微高開0.4%報5.14元後，初段升幅急擴，現升64.65%，報即市高位8.43元創2022年8月以來逾三年高，成交激增至7,643.02萬股，涉資5.42億元。AASTOCKS ・ 6 小時前
匯豐將最優惠利率減0.125厘至5.125厘
匯豐銀行今天宣布,由2025年9月19日(星期五)起,下調港元最優惠利率(P)12.5點子,由年利率5.25%調低至5.125%。匯豐對上一次於2024年12月20日調整港元最優惠利率,當時減息 12.5點子。infocast ・ 4 小時前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 1 天前
傳中資遭禁買英偉達AI晶片 黃仁勳：失望
根據《CNBC》報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (17 日) 表示，對於媒體報導中國禁止企業採購其人工智慧 (AI) 晶片感到「失望」。鉅亨網 ・ 19 小時前
宋熙年為妹妹舉辦告別單身之旅 網民激讚兩姊妹笑容甜美猶如餅印
宋熙年（Sarah）於2007年參加國際中華小姐勇奪冠軍，從而簽約TVB成為藝人，主力主持《東張西望》及明珠台節目《Dolce Vita》，入行12年都未獲安排主持台慶、、頒獎禮等TVB大騷，令唔少網民都替其感到可惜。宋熙年2016年與陳智燊（Jason）結婚，為圈中嘅模範夫妻，二人育有兩子；2019年，宋熙年約滿離巢TVB後繼續主持工作及轉型KOL，不時於社交平台及YouTube頻道大曬生活點滴。日前，宋熙年分享為胞妹舉辦告別單身之旅嘅照片，網民大讚妹妹外貌。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 2 小時前
內地男星于朦朧墜樓亡惹熱議 相隔五日母親發聲明已處理後事兼曝光死因
曾參演《三生三世十里桃花》飾演白真的內地男星于朦朧日前墮樓身亡，工作室發聲明悼念，不過其死因卻一直惹來各方熱議。昨晚（16日），相隔于朦朧離世五日，其母親透過于朦朧工作室發聲明，表示已低調處理于朦朧身後事，並曝光死因，同時呼籲網民不要再作胡亂猜測。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曾淵滄專欄│阿里股價打翻身戰（曾淵滄）
過去幾個月，每逢股市出現小小的調整，狼來了的聲音都會出現，但是狼遲遲不來，這一次狼來了的聲音則提早在恒指仍在創新高的時候發出，估計相信狼真的來了的人會比過去多。Yahoo財經專欄 ・ 8 小時前