壞痞兔超級盃中場秀開唱 波多黎各文化驚艷全場

（法新社聖克拉拉8日電） 波多黎各饒舌巨星壞痞兔（Bad Bunny）今天在超級盃中場秀以波多黎各文化為主題驚豔全場，拉丁天王瑞奇馬丁（Ricky Martin）和女神卡卡（Lady Gaga）也驚喜現身。

壞痞兔將場館變成大型街頭派對，在世界級舞台上演出多首熱門金曲，並成為中場秀史上第一位全程使用西班牙語表演的主秀歌手。

壞痞兔本名為貝尼托．安東尼．馬蒂內茲．歐加修（Benito Antonio Martinez Ocasio），外界對這位31歲歌手的演出抱有極高期待，大眾熱烈猜測他是否會利用這個舞台，在數千萬觀眾面前再次批評美國總統川普的政府。

壞痞兔一週前獲頒葛萊美最佳年度專輯獎時，才公開痛批川普的掃蕩移民政策。他在頒獎台上喊出「ICE滾出去」時，贏得了全場熱烈歡呼。

然而壞痞兔實踐了他賽前的承諾，選擇以充滿喜悅的方式分享自己的文化。他將重心放在團結的重要性，而非對美國社會的特定分裂或個人進行批評。

這場演出精采呈現了波多黎各風情，舞台上可見甘蔗田、傳統刨冰攤及婚禮場景。壞痞兔以Titi Me Pregunto開場，接著演唱女性主義代表作Yo Perreo Sola，舞群熱力演出讓全場瞬間陷入狂歡。

壞痞兔熟悉的舞台元素「小房子」（La Casita）在超級盃再現，象徵著波多黎各的家園。智利裔男星佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）和好萊塢知名女星潔西卡艾芭（Jessica Alba）與饒舌歌手卡蒂B（Cardi B）等重量級嘉賓置身其中，隨節奏律動。

壞痞兔先是以一身全白造型登場，穿著寫有自己姓氏「歐加修」與「64」號的球衣，隨後則換上一件優雅的西裝外套。

驚喜嘉賓包括樂壇百變天后女神卡卡，她演唱以拉丁風格重新詮釋的Die with a Smile，也是整場表演中唯一的英文演出，此外波多黎各歌手瑞奇馬丁也登台演出。

在演出的尾聲，壞痞兔唱名拉丁美洲各國、波多黎各與美國後，用力砸下一顆印有「團結，我們即是美洲」字樣的橄欖球，為表演畫下句點。球場大螢幕上顯示：「比仇恨更強大的，只有愛。」