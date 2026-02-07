黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
士多啤梨果醬流心芝士蛋糕
「🍓士多啤梨果醬流心🧀芝士蛋糕」 近排有朋友話好似好耐無見我整蛋糕，又咁啱有朋友生日，叫我幫佢整個生日蛋糕，我當然好樂意喇！！ 今次的蛋糕唔需要做忌廉抹面，我朋友話想要我之前整過的士多啤梨芝士蛋糕，個次食過覺得好食，但可能因為太好食，覺得太細個唔夠食🤣🤣 所以今次想要大個d，同埋裏面想要士多啤梨果醬流心餡😋😋 裝飾方面，因為佢仔仔鍾意食朱古力，所以我地構思左蛋糕面放滿唔同款式的朱古力，配上朱古力忌廉唧花再加朱古力半滴落做裝飾，效果好靚靚呀😍😍 希望我朋友同佢仔仔都鍾意🥰🥰 士多啤梨果醬食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1DhUiA3uBP/ 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1Kjb4MccXt/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy
製作時間: 1小時以上
份量人數: 5-6人
餅底
消化餅 60 g
牛油 20 g
紅麴粉 2.7 g
士多啤梨果醬（約65 g）
士多啤梨 90 g
糖 22.5 g
檸檬汁 3.2 ml
果醬流心餡
士多啤梨果醬 65 g
芝士蛋糕
忌廉芝士 216 g
糖 38 g
鮮奶 30 ml
淡忌廉 150 ml
士多啤梨 ※去蒂180 g
魚膠粉 7.8 g
黑朱古力淋醬
黑朱古力 10 g※70%
淡忌廉 20 ml
忌廉唧花裝飾（約70 g）
忌廉芝士 35 g
淡忌廉 35 ml
糖 7 g
純可可粉 4 g
食譜份量
5吋加高蛋糕模 1個
作法:
1 ：
餅底： 1. 先將消化餅打碎成幼沙狀 2. 牛油加熱至溶化成牛油溶液（可用微波爐加熱），加入餅碎和紅麴粉，拌勻 3. 然後放入蛋糕模具，平均壓實成餅底，放進冰格冷凍至凝結，備用
2 ：
3 ：
士多啤梨果醬（約65 g）： 1. 將士多啤梨（8粒※去蒂90 g）洗淨，用攪拌機打成士多啤梨茸（如想保留少許顆粒，只需打大概5-6下，不需打成茸） 2. 加入糖和檸檬汁，以小火煮至所需的濃稠度（約15-20分鐘；邊煮邊攪拌） 3. 完成後，盛出，待涼，放進雪櫃冷藏，備用
4 ：
5 ：
果醬流心餡： 1. 將果醬倒入模具中（先舖上保鮮紙；模具需比蛋糕模小1.5倍；如果醬太濃稠，可加水煮沸稀釋；果醬和水的比例1：0.2-0.25※注意※視果醬的濃稠度而定；用小火煮至混合和稍微濃稠；邊煮邊攪拌），放進冰格冷凍，備用
6 ：
芝士蛋糕： 1. 將士多啤梨（16粒※去蒂180 g）洗淨，用攪拌機打成士多啤梨茸，放進雪櫃冷藏，備用 2. 魚膠粉加入鮮奶中（拌勻後，靜置5分鐘，待魚膠粉完全吸水膨脹），用熱水坐溶（如直接用熱水開溶，魚膠粉會容易結塊），攪拌至魚膠粉完全溶解，備用
7 ：
1. 將忌廉芝士（忌廉芝士先放室溫軟化）攪拌成幼滑忌廉狀，備用 2. 淡忌廉用微波爐加熱，再加入糖，攪拌至糖完全溶解 3. 然後，加入士多啤梨茸，拌勻 4. 再加入已混合鮮奶的魚膠粉，拌勻 5. 最後，加入忌廉芝士（分4-5次，每次加入忌廉鮮奶後，必需攪拌至完全混合，才可再次加入忌廉鮮奶；否則忌廉芝士容易起顆粒）攪拌至完全均勻（呈現順滑光澤的狀態；如有少許顆粒，可將蛋糕漿過箍），放涼／放進雪櫃冷藏至稍微濃稠呈糊狀（如蛋糕漿的濃稠度已足夠，可省略此步驟）
8 ：
1. 先將2／3的芝士蛋糕漿倒在已凝結成形的餅底上，然後將已結凍的果醬放在蛋糕漿中間部份（流心餡與模具之間必需留位，不能太貼近模具邊緣，否則切開芝士蛋糕時，流心餡會因太貼近蛋糕邊位而容易流出），輕輕按壓使果醬和蛋糕漿成同一水平的高度（作用將蛋糕漿推向邊緣位置，固定流心餡在蛋糕中心位置）
9 ：
1. 最後，慢慢倒入剩下的芝士蛋糕漿，再用抹刀抹平表面 2. 蓋上保鮮紙，放進雪櫃冷藏至少6小時至凝固 3. 食用前從雪櫃取出，用熱毛巾包圍蛋糕模外圍約30秒（令蛋糕外圍軟化），即可輕易將蛋糕脫模
10 ：
黑朱古力淋醬： 1. 將黑朱古力用熱水坐溶（亦可用微波爐加熱1.5分鐘成朱古力醬；朱古力加熱不可超過50°，否則會變質而失去光澤） 2. 淡忌廉用微波爐加熱10秒至微暖，加入黑朱古力醬，拌勻至黑朱古力滑身（呈令面），放涼／放進雪櫃冷藏至所需的濃稠度 3. 然後將淋醬加入唧袋，沿著蛋糕邊緣慢慢唧出適量的淋醬 4. 讓朱古力淋醬緩緩流下，自然滴落 5. 放進雪櫃冷藏，備用
11 ：
忌廉唧花裝飾（約70 g）： 1. 將忌廉芝士（先放室溫軟化／用微波爐加熱至略為軟化）加入糖，攪拌成軟滑忌廉狀，備用 2. 淡忌廉加入可可粉，用電動打蛋器以「1 檔」拌勻再慢慢加速至「5 檔」打至8成企身（即硬性發泡，拿起打蛋器尾巴呈現挺立尖角的狀態；打發時間一共約1-1.5分鐘；不時留意忌廉的變化，打至有紋路就要加倍留意，如打得太耐會唔夠滑，過度打發亦會使忌廉油水分離，變成牛油狀，若出現此情況，可加2湯匙未打發的忌廉手打至回復正常）
12 ：
13 ：
14 ：
1. 加入已攪拌成軟滑忌廉狀的忌廉芝士（分2次），用切拌的方式拌勻至順滑，加入唧袋，封口 2. 最後，在蛋糕表面圍邊唧出大小均勻的忌廉唧花裝飾，再在中間位置放滿朱古力作裝飾（可灑上適量的防潮糖粉作點綴）
15 ：
16 ：
17 ：
18 ：
19 ：
20 ：
21 ：
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56448
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
