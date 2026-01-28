🍓士多啤梨果醬🍓 好似好耐無整果醬喇！！ 今次係為左整士多啤梨流心芝士蛋糕做準備呀！！ 我今次想士多啤梨果醬流心餡的口感保留到顆粒果肉，所以唔需要打成果蓉，只需要將士多啤梨切小粒，加少少糖同檸檬汁，用小火煮至濃稠就完成✌️✌️ 非常簡單易做，而且自家製可以自己控制糖量，製成品酸酸甜甜，可以用黎搽麵包、做果醬流心餡、整芝士／慕絲......都得，非常好味😋😋 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1DhUiA3uBP/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



食材

士多啤梨 90 g

糖 22.5 g

檸檬汁 3.2 ml



食譜份量

約65 g N／A





作法:

1. 將士多啤梨（8粒※去蒂90 g）洗淨，用攪拌機打成士多啤梨茸（如想保留少許顆粒，只需打大概5-6下，不需打成茸）

1. 加入糖和檸檬汁，以小火煮至所需的濃稠度（約15-20分鐘；邊煮邊攪拌）

1. 完成後，盛出，待涼，放進雪櫃冷藏至少5小時（冷藏後，果醬會比較濃稠一點）





