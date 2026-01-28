專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
士多啤梨果醬
🍓士多啤梨果醬🍓 好似好耐無整果醬喇！！ 今次係為左整士多啤梨流心芝士蛋糕做準備呀！！ 我今次想士多啤梨果醬流心餡的口感保留到顆粒果肉，所以唔需要打成果蓉，只需要將士多啤梨切小粒，加少少糖同檸檬汁，用小火煮至濃稠就完成✌️✌️ 非常簡單易做，而且自家製可以自己控制糖量，製成品酸酸甜甜，可以用黎搽麵包、做果醬流心餡、整芝士／慕絲......都得，非常好味😋😋 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1DhUiA3uBP/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy
製作時間: 1小時內
份量人數: 3-4人
食材
士多啤梨 90 g
糖 22.5 g
檸檬汁 3.2 ml
食譜份量
約65 g N／A
作法:
1 ：
2 ：
1. 將士多啤梨（8粒※去蒂90 g）洗淨，用攪拌機打成士多啤梨茸（如想保留少許顆粒，只需打大概5-6下，不需打成茸）
3 ：
4 ：
5 ：
6 ：
7 ：
8 ：
1. 加入糖和檸檬汁，以小火煮至所需的濃稠度（約15-20分鐘；邊煮邊攪拌）
9 ：
1. 完成後，盛出，待涼，放進雪櫃冷藏至少5小時（冷藏後，果醬會比較濃稠一點）
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56436
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
賀年食譜│炸雲吞配山楂酸甜汁 笑哈哈過赤口
年初三赤口日，除了傳統上不去拜年免跟人有口角衝突，原來年初三還有另一個傳統，就是不吃米飯。原來正月初三在傳說中是榖子的生日，因此傳統上這一天不能吃米飯，並祈求未來一年風調雨順、五穀豐登。那不吃米飯，可以吃其他主食，不如吃個炸蝦肉雲吞？加上紅卜卜山楂酸甜汁，蝦蝦蝦，哈哈哈，在笑口中度過赤口也不錯，即睇如何製作炸雲吞配山楂酸甜汁：Yahoo Food ・ 1 天前
酥餅食譜｜蘿蔔絲酥餅
這一款蘿蔔絲酥餅現在於茶樓點心中已經很少有得食了……但自己去做亦不會難,這款點心可以炸及焗,有興趣的朋友可以試試呢.....Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
麵包食譜｜抹茶紅豆包
抹茶紅豆包 色香味俱全，來個簡單快捷的小甜點。 Matcha red bean bunCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
蛋糕食譜｜懷舊西餅 合桃蛋糕
簡單又易做的懷舊西餅-合桃磅蛋糕，香濃牛油香，加入香脆的合桃，充滿口感，非常好味！做下午茶點就最好！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1Cook1Cook煮一煮 ・ 4 小時前
湯水食譜｜大蔥排骨酥湯
自己身邊沒有蘿蔔,就有大蔥而用大蔥代替蘿蔔煮排骨酥湯. 豬肉先油炸不僅完全沒腥味,與大蔥一起更多提香. 湯頭真鮮美,讓人過癮啊~.Cook1Cook煮一煮 ・ 4 小時前
甜品食譜｜朱古力海綿蛋糕 簡易食譜
充滿空氣感的海綿蛋糕 自由裝飾搭配不同水果或cream 創造屬於自己個人風格的蛋糕? 詳細歡迎參考影片： https://youtu.be/J5r9yEgS-Uo ▷ Daruma Cooking Happy Cooking : ) #朱古力 #海綿蛋糕 #蛋糕Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
小菜食譜｜蘿蔔芹菜沙鯭煲
鄰居送了一條超大沙鯭魚足夠食兩餐，先介紹第一餐蘿蔔芹菜沙鯭煲，先食魚再用湯底打邊爐，新鮮泥鯭魚魚肉特別鮮甜。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿
香港飲食業經營艱難，最怕遇到「西客」走數！位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其老闆兼前資深廣告人姚冠東，日前在社交平台發文求助，指遭遇一名舊客預訂60人宴席後竟無力付款，變相食「霸王餐」。事件最終驚動警方，亦揭開了該名食客背後疑似墮入桃色陷阱的悲慘故事。為了不浪費大量珍貴食材，老闆以$180成本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應！Yahoo Food ・ 1 小時前
馬生陪五索睇BLACKPINK演唱會 被網民大讚好有愛：呢種男人真係好難得
坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗與網紅「五索」（鍾睿心）發展婚外情已有10年，二人近年愈愛愈高調。五索曾分享與馬生嘅甜蜜生活大放閃，馬生又不理會形象幫手買私密用品，認真寵愛女友。近日，馬生陪五索去睇韓國女團BLACKPINK全球巡演《Deadline》香港站，獲網民大讚：「好有愛。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
珍惜生命｜太古城23歲女寓所自縊亡 現場檢獲遺書
昨日(27日)晚上10時許，一名女子在柴灣太古城海景花園雅蓮閣一單位房間上吊，家人發現遂將她解下及報警。人員接報到場，該名23歲姓湯女子現場被證實死亡。初步調查相信她曾以一條長約31米的登山繩上吊。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，有人近日受情緒問題困擾。am730 ・ 1 天前
秀茂坪居屋單位違規掛物駁燈籠 法團嚴厲譴責擬申禁制令
秀茂坪居屋曉麗苑旗下法團第八屆管委會於社交平台發帖，譴責其中一單位業主，指其在公共走廊天花食水喉管懸掛個人物品，並在屋外接駁有電力裝置的燈籠，嚴重違反大廈公契，及對大廈安全構成嚴重威脅，法團已委託律師正式向該單位業主發出警告信，若不移除將入稟法院採取進一步法律行動，包括申請禁制令。am730 ・ 19 小時前
10隻手指「戒指戴法」全攻略！戴啱位置助轉運、旺夫、脫單，戴左手「這手指」原來解「不婚主義」？
戴戒指戴啱位好重要！以下為您詳細拆解「十指戒指戴法」的深層寓意，助你掌握權勢、財富與愛情。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
金舖甘了｜深圳地下黃金交易平台爆煲 客戶無法提現 深圳水貝爆警民衝突
隨著金價屢創新高，成為不少投資者考慮的避險工具。近期傳出深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」出現資金鏈斷裂，引起...BossMind ・ 22 小時前
「維多利亞妹」爆紅到底是什麼？2026新興形容香港女生的網絡潮語，比「港女」、「MK妹」增添優雅感
「維多利亞妹」到底是甚麼？Threads 現正熱議最新網絡潮語「維妹」，並指有機會取代「港女」和「MK妹」，成為最新的香港女生代表詞。不少脆友十分滿意新稱號，直指『「維多利亞妹」呢個名真係一絕，優雅又串咀』，一起來「維妹」的由來吧！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
門將戲劇性補時入波 摩佬high爆攬執波仔慶祝
【Now Sports】賓菲加在一場極富戲劇性的比賽打敗皇家馬德里，勇奪歐聯附加賽資格，當門將泰賓補時入波，摩連奴興奮得與拾球童擁抱，而這位一代名帥倒戈贏前執教球會後，高呼創造了歷史。戲劇性一幕於補時8分鐘出現，當時賓菲加雖然領先3:2，但因得失球差關係需要多入一球，方可得到第24名以參戰附加賽，結果由後上搏殺的門將泰賓接應罰球，頂破當時只餘9人應戰的皇馬大門，贏4:2，最終剛好憑較佳得失球差，力壓馬賽得到24名。當泰賓入球後，全隊以及主場球迷固然欣喜若狂，摩連奴更興奮得與衝前的拾球童擁抱。首次領軍倒戈贏皇馬的摩佬賽後，坦言當尾段作出換人調動時，以為已「夠數」，豈料其後得悉原來需要再入1球：「顯然，在得到那自由球時，我就叫泰賓上前，並告訴達爾回中圈線，以防一旦對手搶得皮球，我們還可嘗試防守。」他續說：「不過那關鍵時刻到了，我們在光明球場創造了更多歷史。」有趣是賓菲加在附加賽的對手，離不開第9名的皇家馬德里或第10位的國際米蘭，換言之，有一半機會再與皇馬狹路相逢。now.com 體育 ・ 3 小時前
中國女生民宿廚房垃圾堆！ Airbnb投訴增15%藏陰謀！
這租房故事也太誇張了吧？日本一位民宿從業員在Threads上吐苦水，說接待兩位中國可愛女生，結果退房時房間像垃圾場一樣，滿地杯麵、飲料瓶和紙巾，廁所還貼滿馬桶蓋膜，髒亂程度讓人看傻眼。他要收清潔費，對方拒絕，搞得小爭執，最後只好網上公審。照片一出，網民炸鍋，有人笑說「狗拆家都不至於」，也有人提醒別以偏概全。Japhub日本集合 ・ 27 分鐘前
5英軍直闖歐聯16強 附加賽明日抽籤
【Now Sports】歐聯聯賽階段結束，8個直接晉級16強的席位，有5個由英超隊奪得，其中阿仙奴更全勝晉級。衛冕的巴黎聖日耳門與賽事霸中之霸皇家馬德里卻落入周五抽籤的附加賽。賽事鬥得緊湊，5路英超大軍阿仙奴、利物浦、熱刺、車路士及曼城都以頭8名完成，其餘3隊為拜仁慕尼黑、巴塞隆拿及稱得上異軍的士砵亭，齊齊得到直入16強的資格。PSG及皇家馬德里，以及國際米蘭等名牌球隊如今只能轉戰附加賽爭取晉級。附加賽抽籤於周五進行，而兩回合比賽分別在下月17與18日，以及24與25日上演。由於皇馬以第9名完成，附加賽對手離不開23或24名球隊，即博德基林或賓菲加。至於PSG以11名完成，對手將會是排21的摩納哥或22的卡拉巴克。附加賽種子（排名）皇家馬德里（9）國際米蘭（10）巴黎聖日耳門（11）紐卡素（12）祖雲達斯（13）馬德里體育會（14）阿特蘭大（15）利華古遜（16）附加賽非種子（排名）多蒙特（17）奧林比亞高斯（18）布魯日（19）加拉塔沙雷（20）摩納哥（21）卡拉巴克（22）博德基林（23）賓菲加（24）now.com 體育 ・ 4 小時前
53歲吳美珩最新近況曝光 零走樣震驚網民 激讚睇唔出已過半百
吳美珩於1996年參選國際華裔小姐勇奪亞軍後簽約TVB，因出演多套古裝劇集時，其古裝打扮維肖維妙，被封「古典美人」；吳美珩又飾演過唔少專業人士，包括經典劇集《妙手仁心III》「葉淘」醫生、《九五至尊》女強人Rachel等等。吳美珩於2001年與拍拖5年台灣百億富商王華麟結婚，搖身一變成為名副其實嘅「百億闊太」，亦逐漸淡出幕前，將生活重心轉向家庭，多年來生活低調，甚少出席公開活動，僅與圈中好友如鄭裕玲、宣萱和顧紀筠保持聯繫。另外，吳美珩亦無社交平台，因此近照少之又少。近日，網上流傳一段吳美珩嘅最新影片，53歲零走樣嘅狀況令網民震驚。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
趙薇被官方點名「劣跡藝人」 神隱四年現身直播即被封
出演《還珠格格》一炮而紅的內地女星趙薇2021年起被內地官媒點名為「劣跡藝人」，原因眾說紛紜，趙薇自此被封殺，於娛樂圈消失近四年。之後，網上屢傳有關趙薇傳聞，如婚變及癌病逝世等，直至前年12月，趙薇突然宣布與新加坡富商老錢黃有龍已於2021年秘密離婚，才再次正式出席於大眾視野。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前