🧧賀年食品🧧系列之 🍓士多啤梨開心果鳥結糖《又稱牛軋糖》🍓 encore👏encore👏 因為上次整完之後，大家都大讚好好食，唔夠分，所以再整多底滿足下大家🤤🤤 上個月整呢款糖果的時候係配合聖誕節，今次我將聖誕包裝換成新年包裝，即刻秒變賀年糖果😋😋 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1F5WRXCQsh/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時以上

份量人數: 9人以上



食材

細棉花糖 180 g

奶粉 100 g

牛油 60 g

開心果 100 g

凍乾士多啤梨 55 g

士多啤梨粉 15 g



食譜份量

60粒 1底





作法:

1 ：

1. 先將凍乾士多啤梨切成小塊（一開二／四／六；視乎士多啤梨的大小而定），備用 2. 再將開心果平均放在烤盤上，放中層，焗約6分鐘（150°；不需預熱）至金黃色（不同種類的堅果烤焗的溫度和時間都略有不同），然後用餘溫繼續焗，保溫備用（重點必須保持堅果溫暖；如買即食的堅果亦最好先以100°烤焗一會，讓其保持一定的溫度，否則加入棉花糖時會因降溫太快而令棉花糖定形）

2 ：

1. 先將牛油用慢火煮溶（牛油的份量決定鳥結糖的軟硬度，牛油越少口感越硬，可按個人喜好調節） 2. 加入棉花糖（分2次），慢慢攪溶（一定要用慢火，否則會容易煮燶） 3. 煮至棉花糖半溶後，迅速加入奶粉，攪拌至完全均勻後，加入士多啤梨粉，拌勻至溶合

3 ：

1. 加入已烤焗的開心果和凍乾士多啤梨，拌勻後即離火（宜快速將材料混合，時間越長越難攪拌，棉花糖亦容易焦黑） 2. 將鳥結糖漿倒在模具上，攤平壓實至適當的厚度

1. 放進雪櫃冷藏至少2小時 2. 然後，將鳥結糖從模具取出，切件，即成（從雪櫃取出於室溫放置一會，待其回溫後較易切開）

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56421

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com