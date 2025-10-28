尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
士林夜市、九份老街都輸了！全台10大熱門商圈排行榜，冠軍讓人超意外
放假來去逛商圈？《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計整理出近１年10大網友關注商圈，其中不乏夜市型商圈上榜，而逢甲夜市、六和夜市小吃價格、人潮以及治安問題備受關注，網路討論度爆表。但聲量第１名商圈跟夜市無關！你猜得到還有哪些商圈也擠進榜單嗎？
No.10 新北／九份老街商圈
九份老街商圈２個聲量高點，分別出現在2024年12月與2025年８月。有網友2024年12月發文詢問，「台灣最強老街第１名是九份，那第２名呢？」引起不少人留言回覆，「我家巷口」「最美一定是九份，吃的都差不多啦」「九份超多日韓觀光客」。
2025年８月聲量高峰則因九份民宿漲價爭議引發大量討論，有民眾控訴預訂的海景房遭業者臨時取消，卻發現同房型價格翻倍，不少網友憤怒留言，批評業者不誠信。
▲九份老街景色美，吸引不少觀光客慕名而來。（圖片來源：shutterstock達志影像）
No.９ 高雄／六合夜市
六合夜市２個聲量高峰，分別出現在2025年５月與６月。５月「塔羅牌神棍」事件爆發，夜市內有攤商被指控以塔羅牌為名，要女顧客雙修才能化解感情糾葛。此事件引起社會譁然，有網友批評神棍好色；也有人表示，「這年頭還真有人會相信啊？」
６月六合夜市傳出泰國烤蝦「６隻500元」，引發大量消費者討論。許多網友認為價格過高，質疑夜市消費體驗與價格透明度；也有人替業者說話，「只要是明價，買賣交易清楚，沒甚麼問題吧？」
No.８ 南投／清境商圈
清境商圈２個聲量高點，分別出現在2025年３月以及８月。３月的高峰來自於清境農場櫻花季吸引大量遊客與討論，網友多分享賞花、餵羊的體驗，「每年都要來１次的清境農場，櫻花跟綿羊同框畫面，超級美」「好美」。
８月聲量高點主因是清境農場官方臉書發文，「有沒有發現今天的天空很像大鯨魚在天空漫步，晴天歡迎大家來玩」，引起不少網友留言回覆，「真的很像」「雲層超級好看」「好美的天空」。
No.７ 新北／淡水老街商圈
淡水老街商圈２個聲量高點，分別出現在2025年３月以及５月。法拉利姐張婷婷近期靠直播打賞，３月到淡水老街直播，吸引不少粉絲留言。５月的聲量高點，則聚焦於老街排名與旅遊體驗的討論。網友熱烈比較台灣各地老街，並分享淡水老街的特色與自身遊歷。
網友表示，「淡水老街已然是北台灣知名景點，外國人都愛來走走旅遊」「魚丸配阿給，讚」。這些留言多半強調淡水老街的多元魅力與便利性，也有部分網友針對人潮、商圈氛圍提出建議，顯示出消費者對商圈的多元期待與觀察。
No.６ 台中／一中街商圈
一中街商圈聲量高點多與衝突有關，2024年12月，一中商圈有一位廂型車駕駛因違停被外送員按喇叭，竟怒拿拖鞋攻擊外送員，引發網友強烈譴責，普遍對違停與暴力行為感到不滿。
此外，2025年８月，一中商圈爆隨機攻擊，一位半裸男狂毆騎機車買宵夜婦人，有網友表示，「現在出門最好必備一罐辣椒水」「看起來是不是生病？」這２起事件皆引發社群高度關注，網友留言多以負面情緒為主，反映出民眾對於商圈治安與秩序的高度敏感。
No.５ 台北／寧夏夜市商圈
寧夏夜市商圈兩個聲量高點，分別出現在2024年11月以及12月。寧夏夜市11月與統一肉燥罐聯名活動聲量高漲，結合夜市人氣攤商與國民美食記憶，推出多款期間限定創意料理，包含飄香牛肉麵館的牛肉肉燥乾拌麵、月式激蛋蔥油餅的肉燥麵蔥油餅、金雞畝的台式紅蔥塩水雞等特色品項，成功引發網友討論與媒體報導。
網友普遍對活動持高度興趣，紛紛分享試吃心得，「麵條Q彈美味」「統一肉燥麵好好吃」。此外，12月日本藝人山下智久現身寧夏夜市，許多網友在社群平台分享偶遇經驗，引起不少人關注。
No.４ 台北／士林觀光夜市商圈
士林觀光夜市商圈２個聲量高點，分別出現在2025年１月與９月。士林夜市１月因物價與消費體驗引發熱議，網友討論焦點集中在「烤玉米價格暴漲」與「夜市消費不如以往實惠」，有網友表示，「以前烤玉米１隻只要30元，現在要上百，士林夜市可能還要200嗎？」
台北市９月各大夜市爆出黑道勢力強索保護費事件，士林夜市也傳出有相同事件，網友普遍憂慮治安與攤商權益，並對政府執法提出質疑。這２個高點反映出商圈消費環境與治安議題，皆能迅速引發網友共鳴與熱烈討論。
No.３ 台中／逢甲商圈
逢甲商圈近１年有２個明顯高點。第１個高峰出現在2025年１月，主因是輝達執行長黃仁勳造訪逢甲夜市，卻因人潮擁擠與動線混亂，導致他「一口都沒吃到」就離開，引發網友熱議。許多留言批評現場規畫不佳；也有網友同情主辦單位難為。
第２個高峰則發生於2025年２月，一對情侶在Threads發文，控訴花百元買到的逢甲夜市鹽酥菇幾乎全是麵衣、分量少且食物冷掉，向店家反映卻遭老闆反嗆「吃不起別來亂」。許多人批評夜市物價與品質失衡，質疑「100元只能吃到寂寞」「準備當第２個墾丁？」最後夜市方出面道歉，反映出消費糾紛與服務態度對商圈聲量的高度影響。
▲許多人在台中旅遊時會到逢甲夜市吃美食。（圖片來源：shutterstock達志影像）
No.２ 雲林／北港鎮形象商圈
北港鎮形象商圈聲量高點皆與媽祖遶境有關，其中高點出現在2025年４月以及５月。朝天宮媽祖４月遶境起駕，網友多表達感恩、祈福為主，留言充滿對媽祖的敬仰與祝福。
５月初，白沙屯媽祖進香吸引數十萬信眾湧入北港朝天宮，帶動地方商圈熱度。網友留言多圍繞信仰感動、活動盛況，也有針對交通與主辦單位的正反意見，「信眾排了３小時等不到接駁車，辦事效率太差」「不是要去當香燈腳嗎？那還需要什麼接駁車？」
▲北港朝天宮周邊美食多。（圖片來源：shutterstock達志影像）
No.１ 台中／大甲觀光商圈
大甲觀光商圈聲量２大高點，分別出現在2024年12月及2025年４月。大甲鎮瀾宮2024年12月舉辦「王醮送王」等宗教慶典，吸引大量信眾參與，網友多以分享活動盛況、感謝志工辛勞為主，並討論集章活動的規則。
2025年４月則因大甲媽祖遶境起駕，創下60萬人隨香的紀錄，助攻聲量再創高峰。網友留言多聚焦於現場盛況、信仰感動與地方經濟效益，也有針對活動秩序、交通與安全的討論，「以後可以辦，大甲媽格鬥盃」「檳榔亂吐、菸頭飲料瓶亂丟、不定時打架是遶境日常」。
這２次高峰都顯示，宗教活動不僅帶動地方人氣，也引發網友對秩序、參與體驗的熱烈討論，正反意見並陳，反映社會對大型活動管理與文化傳承的高度關注。
▲大甲鎮瀾宮吸引大量信徒與遊客參拜。（圖片來源：shutterstock達志影像）
▲全台商圈網路聲量排行榜。（圖片來源：網路溫度計）
分析說明：
本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年9月25日至2025年9月24日。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫
網路溫度計
網址：https://dailyview.tw/popular/detail/25756
點我【2025全台商圈聲量排行榜】看原文
更多食尚玩家報導
海鮮控注意！台人愛吃的「２類水產」重金屬超標，吃錯部位恐加速罹癌
衛生紙袋別當垃圾丟掉！環保局揭正確回收方式，違規丟錯開罰6000元
史努比快閃店免費逛！打卡巨型歐拉夫、史努比，限量萌翻周邊＋打卡點一次收
萊爾富100元爽抽輝達、台積電股票！超商首發「2026發財卡」開賣日、獎項一次看
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
