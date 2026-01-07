士林、寧夏夜市都輸它！外國人最愛台灣夜市排行榜出爐，冠軍攤位多元又好吃

台灣夜市文化一直是國外旅客來台必訪的熱門景點，然而最新調查結果顯示，過去長期穩居外國遊客最愛夜市榜首的士林夜市，如今地位已被饒河街夜市取代。根據交通部觀光署９月公布的《2024年來台旅客消費及動向調查》，在受訪旅客主要遊覽景點中，夜市以83.84％的造訪率高居第１名，而饒河街夜市更以35.63％的造訪率超越士林夜市，成為外國遊客心中的夜市首選。

外國旅客最愛逛夜市

交通部觀光署９月公布的最新調查報告顯示，來台旅客主要遊覽景點排名依序為夜市、台北101、西門町、中正紀念堂、九份。其中夜市以高達83.84％的造訪率穩居榜首，顯示台灣夜市文化對國外旅客的強大吸引力依然不減。

外國人最愛夜市排行榜

在各夜市造訪率排名中，饒河街夜市以35.63％的造訪率奪得冠軍寶座，成功超越過去長期稱霸的士林夜市。完整排名依序為饒河街夜市、士林夜市、寧夏夜市、逢甲夜市、六合夜市、廟口夜市、迪化街夜市、瑞豐夜市、一中街夜市、羅東夜市。這項結果打破了士林夜市多年來在外國遊客心中的霸主地位，顯示台灣夜市版圖正在經歷重新洗牌的變化。

饒河街夜市攤位多元好吃

饒河街夜市在Google上累積超過７萬則評論，平均獲得4.3顆星。許多遊客讚賞饒河街夜市店家種類多元，逛完夜市後還能到河濱公園散步，加上饒河街彩虹橋的水舞表演也是一大亮點，「饒河夜市主要就直直一條分左右兩邊，假日人多時有熱鬧感，但逛起來很擁擠，攤位樣式多，好吃好逛也好熱」「饒河街的彩虹橋每週六、日能欣賞到美美的燈光水舞，很是美妙」「無論是在地小吃、創意美食、生活雜貨還是各式服飾配件，都能在這裡一次滿足」「饒河夜市以胡椒餅、藥燉排骨、臭豆腐等小吃聞名，夜市全長約600公尺，氣氛熱鬧，適合邊逛邊吃，是遊客和在地人必訪的美食天堂」。

饒河街夜市路線擁擠

然而，部分遊客也在評論中指出改善空間，包括攤位過於密集導致行走路線壅擠，以及部分攤位售價偏高等問題，「饒河街夜市走路的通道再加上攤販排隊的人，感覺很擠啊！夏天去真的太熱了」「外國觀光客（歐美日韓東南亞皆有）很多，走道擁擠很容易動彈不得，看熱鬧也是多數」「至少15年沒來饒河夜市，攤位數似乎增加不少，中間攤位過於密集，某些區段空氣品質也太烏煙瘴氣，油煙味令人有股窒息感！另外部分店家價位也是貴得離譜」。

▲外國旅客最常逛饒河街夜市。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

饒河街觀光夜市

地址：台北市松山區八德路四段與松河街之間

電話：02-2766-8876

時間：週一至日17：00～23：00

