壹傳媒黎智英判監20年 國安處指罪行嚴重 健康欠佳屬誇大

【on.cc東網專訊】壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司早前被裁定串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全等共3罪罪成，今日(9日)與認罪的蘋果日報6名高層及重光團隊的2人在西九龍法院(暫代高院)接受判刑。國安處就黎案判刑在西九法院大樓中庭會見傳媒，指歡迎法庭重判黎智英囚20年，顯示其罪行嚴重，凸顯其罪魁禍首和幕後推手的角色，並指黎智英對其欠佳的健康情況誇大其詞。

國安處指出黎智英勾結外國勢力對自己國家進行制裁，並表示他利用自己的傳媒王國及其一手培植的激進分子作出煽動，行為極度卑劣。

同時國安處就案中5名從犯證人被判囚6年3個月至7年3個月，對比餘下3名被告被判10年監禁，表示此體現出國安法第33條中揭發他人犯罪行為，若查證屬實，被告可獲從輕發落的情節。

國安處亦提及黎智英早前以年老、身體狀況欠佳及單獨囚禁作為求情理由，表示黎智英明顯地沒有對香港做過甚麼好事，可作為其在庭上求情的因素。

國安處回應記者提問指，黎智英對其欠佳的健康情況誇大其詞，雖法庭就此給予其小量減刑，但此純屬法庭格外施恩，不代表黎智英沒有誇大；至於會否對案中被告的刑期作覆核上訴，國安處表示須再跟律政司商討，暫時沒有意見。

涉案12名被告包括黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司；壹傳媒高層張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光及楊清奇；「重光團隊」成員陳梓華及李宇軒。

案件編號：HCCC147/2021、HCCC51/2022、HCCC52/2022

