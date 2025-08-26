壹傳媒黎智英案續結案陳詞 辯方稱媒體作用是促進社會討論

【on.cc東網專訊】壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今（26日）在西九龍法院（暫代高院）繼續。辯方結案陳詞提及，政府在修訂《逃犯條例》一事上遭誤導，犯下錯誤。法官反指，似乎是媒體製造假象，令公眾被誤導。

審訊今踏入第154日。代表黎智英的資深大律師彭耀鴻指，2019年港府面對大量反對聲音，仍堅持推動修訂《逃犯條例》，或是因為政府被誤導而犯下的錯誤，構成煽動罪免責條款。法官質疑，就修例一事，看來是大多數公眾被誤導，而非政府被誤導。而公眾之所以被誤導，正是由於媒體製造假象，混淆視聽。

彭耀鴻回應指，誰遭誤導並非法庭要處理的議題。政治無分對錯，需要公眾討論，而媒體的作用正是促進社會討論。法官要求彭舉例說明，《蘋果日報》如何促進或提倡公共討論，彭以本案被告、主筆馮偉光（筆名盧峯）所撰寫的文章〈以響亮的怒吼喝退「送中例」〉作例子，同時強調《蘋果》屬於公眾討論的一部分。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】