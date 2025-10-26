生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍

葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？
大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？
壽桃包是壽桃還是壽包？
最多年青用戶，也被形容為放負專區的社交平台threads，前排掀起一場十分有營養又有智慧的爭拗！事源有人於酒樓用餐，因為與長輩做節的關係，點了送壽桃的套餐慶祝，結果引起不愉快事件，事主表示：「酒樓經理不斷說壽包壽包，我們不斷更正說壽桃壽桃，到最後都不斷對老人家說個壽包上得！」這件事令事主十分不滿，更表示以後不會幫襯，後來也補充表示原來酒樓的餐單上竟然寫著「壽桃包」！連名廚劉晉都有轉發該文章表示：「原來今時今日都有人好似我咁執着！」當然也有人撐酒樓：「大家都習慣叫壽包，酒樓冇問題，因為實際是包造成桃的形狀而已！」於threads上更有人發起投票，結果有六百多人投票，統計顯示叫慣「壽包」的人有54%！
紅事白事各有意思
原來壽桃和壽包意義上有很大的分別，壽桃事實上是蓮蓉包或豆沙包，白色的包身上染上粉紅色，中間壓一條植物，模仿蟠桃的形狀，用於壽宴的慶祝； 而傳統上的壽包事實上是一個白色的麵包，上邊印上「壽」、「福」或「平安」等，多用於祭祠或白事，但近年已經發展「傻傻分不清楚」有網友安慰事主只可以說句：「百無禁忌。」也有人順便提出：「其實也有其他字眼，一錯就相反意思，就像花牌、花圈，是白事用；喜慶、開張的叫花籃。」
(圖:Fansutaitai、edanlni@Threads，劉晉@Facebook、WIKI)
