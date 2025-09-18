施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
壽司店不是都賣壽司的嗎？ 看近年狂推甜品的原因
壽司店不是都賣壽司的嗎？ 看近年狂推甜品的原因
近年來，不少連鎖迴轉壽司店都推出了壽司以外的新菜式。除了主食的拉麵、蕎麥、烏冬等，還有甜品。
不是那種很普通的雪糕球，而是外表吸引，拍照放到社交網絡也能吸讚的甜品。
原來，這是市場調查的結果，令壽司店將目光放在高中女生身上。
連鎖壽司店スシロー在東京表參道開了一間期間限定的分店，售賣的全是甜品，一款壽司也沒有。
看店舖的外裝和陳設，與其他甜品店無異，完全看不出來是由壽司店開的。
這是該社「咖啡廳部」的成果，這個部門是從社內找來各個喜歡去咖啡廳的社員集合而成。
這個部門在東京找來了一些甜品店合作，製作甜品在壽司店裡售賣。
例如來自東京世田谷的蘋果批專門店「Granny Smith」，其蘋果派在スシロー賣了50萬碟。
午餐與晚餐之間的時間，向來對於迴轉壽司店來說都是一個「死穴」，入座率極低。
「咖啡廳部」職員說，看準了學生在放學後，或是放假時，要找地方聚腳，故此推出甜品吸引他們光顧。
在過去，女高中生喜歡到家庭餐廳或快餐店聊天，スシロー成功令她們來店，看到精美的甜品，拍照放到社交網絡，也能收到宣傳效果。
另一方面，這些女孩子本來對壽司未必有興趣，不過反正來了，有時候也會點一碟來試吃，有些人會發現自己不討厭吃魚，這樣就在無意間開發了新的客群了。
