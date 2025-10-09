壽司郎焦糖慕絲蛋糕疑下架 疑含花生未標明 食客過敏嘔吐：店方無道歉︱Yahoo

壽司郎的焦糖慕絲蛋糕宣傳未見標示含花生，W小姐不慎誤食嘔吐，該產品目前疑似下架。

【Yahoo新聞報道】有對花生敏感的食客投訴日前在壽司郎用餐時，因甜品「焦糖慕絲蛋糕」未有標明含花生而食，其後出現嘔吐及胃痛。事主稱當時向店員反映，並表達她進食花生後會嚴重不適，要求退款，分店管理層卻提出「不如朋友食咗佢，反正朋友冇敏感」。她接受《Yahoo新聞》訪問時補充，向店員表達餐牌上沒有標示花生致敏原後，對方沒有任何道歉，希望公司可注重致敏原的標籤及員工培訓。

事件周日（5日）晚在網上掀起熱議。翌日晚上facebook群組「香港壽司郎關注組」有網民表示在壽司郎樂富分店向店員查詢，得悉焦糖慕絲蛋糕已全線下架，「上左架4日就賣哂？」。據壽司郎網頁及facebook專頁圖片所見，蛋糕為「秋の味巡祭 」推廣的一款甜品。《Yahoo新聞》記者今天(9日)到壽司郎荔枝角分店，已不見焦糖慕絲蛋糕的宣傳，但仍有介紹「秋の味巡祭 」其他款式壽司或小食。店員稱蛋糕沒有貨，不知何時會恢復供應。記者亦就投訴一事向壽司郎查詢，但截稿前未獲回覆。

W小姐發帖稱，壽司郎新蒲崗Mikiki分店的焦糖慕絲蛋糕宣傳介紹未有標明含花生，但她對花生敏感，不慎誤食。

壽司郎荔枝角分店今天(9日)仍有介紹「秋の味巡祭 」食品，已不見焦糖慕絲蛋糕的圖片。

店方：「不如朋友食咗佢」 爭論後免去蛋糕收費

事主W小姐日前在Thread發文表示，與朋友到壽司郎新蒲崗Mikiki分店用餐，點選焦糖慕絲蛋糕作甜品。惟食用後發現蛋糕帶花生味，她曾懷疑下單前「睇漏眼」，隨即檢查餐牌及餐廳的Instagram宣傳帖文，但未發現提及蛋糕含花生。事主因自幼對花生敏感，當刻已向店員反映問題並要求退款，並指花生是較普遍的致敏原，質疑餐廳沒有標示是否妥當。

W小姐描述，店方管理層介入事件後，即建議「不如朋友食咗佢，反正朋友冇敏感」，又指事主已食用部分蛋糕，退款會「好難做」。W小姐對此表示不滿，認為若餐牌清楚標示含花生，她根本不會點該款蛋糕。她批評管理層態度欠佳，事件由始至終未有道歉，最終在爭論後才同意免除蛋糕收費。

W小姐落單點蛋糕前曾留意宣傳品的介紹，但只提到焦糖脆餅，無提到含花生。（受訪者提供圖片）

誤食後曾嘔吐及胃痛兩小時 管理層認餅底含花生

W小姐強調自幼對花生敏感，平時「出街食飯會好小心睇清餐牌有冇花生先落單」。若是她疏忽看漏成分，願意承擔費用，但今次餐廳未有標示致敏原，員工的處理方式更令人失望。她補充，管理層承認蛋糕餅底含有花生，她誤食後曾嘔吐及胃痛兩小時，需服用抗敏感藥控制症狀，「呢度係我食係一兩粒花生碎，引致嘅敏感反應」。

W小姐接受《Yahoo新聞》訪問時也提到，當時只吃了一啖蛋糕，已吃到有花生味，「當刻已經將未吞落去嘅吐返出嚟，（但）仍然有部分落咗肚」。她曾向店員反映餐牌上沒有標示致敏原，並表達她進食花生後會出現嚴重不適，例如嘔吐及肚痛，但店員沒有回應或道歉，只是將餘下的蛋糕連碟子取走離開。她在事發當晚以電郵形式向壽司郎投訴。

回想過去最嚴重一次的食物敏感經歷，W小姐表示，曾因誤食花生醬致上吐下瀉4小時，四肢無力。她希望餐廳正視問題，將花生等常見致敏原清楚標示於餐牌，並加強員工培訓，提升處理突發事件的能力，以免類似事件重演，她亦會多加留意有機會出現致敏原的食物。今次事件最令她氣憤的是管理層的處理態度，認為餐廳聘請的管理人員本應具備足夠經驗妥善應對突發情況。