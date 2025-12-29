壽司郎聯乘CHIIKAWA｜壽司郎首度聯乘《CHIIKAWA》 一系列特別版限定周邊登陸全線分店

CHIIKAWA粉絲留意！香港壽司郎首度聯乘《CHIIKAWA》，攜手推出聯乘主題店及一系列聯乘周邊精品，由 2026 年 1 月 1 日起，吉伊卡哇與小八貓、兔兔等角色們將於香港壽司郎夢幻登場。黃大仙店、銅鑼灣廣場 2 期店及天水圍 T Town 店三間指定分店更會變成為 CHIIKAWA 聯乘特別主題店，設置多個特色打卡位供粉絲拍照。推廣期內凡於全線分店堂食或外賣自取消費滿指定金額，即可加聯乘限定周邊。

三間CHIIKAW主題店

壽司郎邀請人氣《CHIIKAWA》合作推出三間主題店，由 2026 年 1 月 1 日起，壽司郎黃大仙店、銅鑼灣廣場 2 期店及天水圍 T Town 店將化身特別主題店，主題店以 CHIIKAWA 故事中的各個角色與壽司郎的人氣壽司為設計概念，聯乘限定造型的吉伊卡哇與小八貓、兔兔等角色們將於主題店的不同角落驚喜出沒。店內設有多個大型打卡牆、角色立牌及主題餐桌裝飾等，粉絲們可以盡情打卡拍照！

全線分店推出特別版限定周邊

壽司郎仲特別推出五款聯乘精品，包括毛絨掛飾、壽司碟、轉轉手機支架、萬用矽膠夾、手機掛繩及掛飾。推廣期內凡於壽司郎全線分店堂食或外賣自取消費淨額滿港幣$150，即可以加購價購買各項聯乘精品。

