【壽司郎】秋天味巡祭 炙燒紅酒鵝肝配蘋果 $27（02/10起至售完即止）

壽司郎最新推出秋天味巡祭，呈獻各款海陸精選食材！新品包括炙燒紅酒鵝肝配蘋果 $27、煮穴子一貫 $22、北海道炙烤鱈魚子配博多明太子雙味 $17、玉珧貝雙味(生・炙燒) $17、焦糖慕絲蛋糕 $22、日本產蕃薯天婦羅 $18、辣豚骨拉麵 $32！

—

日期：2025/10/02起至售完即止

地點：香港壽司郎各分店(太和廣場店店除外)

＝＝＝＝＝＝＝

