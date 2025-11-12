【壽司郎】牛奶味軟雪糕買一送一（即日起至14/11）

壽司郎加推雪糕買一送一優惠！由即日起至11月14日10:30am-5:00pm，惠顧牛奶味軟雪糕（原價$18）即可享買一送一，數量有限，售完即止！

*不適用於「牛奶味軟雪糕（配曲奇）」

日期：即日起至2025/11/14 10:30am - 5:00pm

地點：香港壽司郎各分店（太和廣場店、元朗千色匯店除外）

