【壽司郎】Food Panda 外送優惠 滿$200即減$80（09/12起）

壽司郎外送有優惠！由12月9日起喺foodpanda網站或APP惠顧壽司郎外送服務消費滿$200即減$80，優惠數量有限先到先得、送/售完為止，唔講咁多即上foodpanda！

日期：2025/12/09起

地點：香港壽司郎全線分店（沙田中心店除外）

