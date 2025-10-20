【壽司郎】牛奶味軟雪糕買一送一（21/10、28/10）

壽司郎突發雪糕買一送一！於10月21日及10月28日一連兩個星期一10:30am-5:00pm，惠顧牛奶味軟雪糕（原價$18）即可享買一送一，數量有限，售完即止！

*不適用於「牛奶味軟雪糕（配曲奇）」

—

日期：2025/10/21、2025/10/28 10:30am - 5:00pm

地點：香港壽司郎各分店（太和廣場店、元朗千色匯店除外）

