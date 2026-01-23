【壽司郎】新主菜單商品 極上刺身盛合 $75

粵劇名伶新馬師曾之子鄧兆尊，近年活躍於社交平台及直播節目，不時被外界冠以「二世祖」標籤。近日有網民在小紅書上載短片，片中有人當面向鄧兆尊追問坊間流傳其「最窮只有1億元」一說，鄧兆尊即場作出回應；另有傳其與弟妹合共承繼高達15億元遺產，名下亦涉及一幅屢傳以逾4億元放售的西貢地皮，即使地皮長期荒廢，鄧兆尊亦表示毋須急於處理。閱讀更多：劍神張家朗「再亮一劍」187萬掃雲匯車位 半年前逾1,600萬買三房 半年入市逾1,788萬｜兩屆奧運奪金至少獲1,650萬獎金賭王遺產急劈！狂減43%！ 尖沙咀金巴利街地皮意向價由8,800萬劈到5,000萬短片所見，提問者問及「最窮只有1億元」的傳聞時，鄧兆尊先是「扁扁咀」並搖頭，稱「未見過」相關說法，其後又補充指「他們是說笑」，似對有關傳聞不以為然。傳四兄妹承繼15億元遺產 只作「被動收息」資料顯示，鄧兆尊近年除在社交媒體曝光外，亦不時參與不同YouTube直播節目。坊間一直有說法指，鄧兆尊在家人離世後與弟妹承繼約15億元遺產；另亦有指其家族曾處理物業資產，包括出售永祥大廈及楚留香物業等，加上持有大幅西貢地皮，令其資產規模備受關注。另有報道引述其曾提及父

