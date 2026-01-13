【壽司郎】月中第二彈 平政 $27、丸蟹大爪肉 $29（13/01起）

【Now Sports】BBC引述曼聯消息人士指，卡域克已成為曼聯看守領隊的最熱門人選，並可望在周三前獲任命。消息指，曼聯高層經過先後與卡域克（Michael Carrick）及蘇斯克查會面後，44歲的卡域克獲委任為看守領隊到季尾的機會更高，而曼聯方面希望當球員周三操練前，鎖定這個任命。蘇斯克查於2021年離任時，當時出任其助教的卡域克曾臨時領軍3場，取得2勝1和的不俗戰績。紅魔上周辭退阿摩廉，結束14個月在球隊的領軍生涯，由費查出任看守領隊，不過球隊上周三在英超與般尼言和後，周日更在英格蘭足總盃第3圈被白禮頓踢出局。卡域克球員時代曾為曼聯的重心球員，於2006至2018年期間，在各項賽事上陣464場。

now.com 體育 ・ 18 小時前