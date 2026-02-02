【壽司郎】2月逢星期一 指定外賣自取盛合買二送一

凡於2月嘅所有星期一，即2月2、9、16及23日到壽司郎，購買指定壽司郎外賣自取盛合（一人前）任選2盒，即送1盒【C・超值三文魚盛合（一人前）】！

【指定壽司郎外賣自取盛合】（只限一人前）：

A.超人氣盛合（一人前｜8貫）$88

B.壽司郎特製盛合（一人前｜8貫）$88

C.超值三文魚盛合（一人前｜8貫）$56

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：2026/02/02、2026/02/09、2026/02/16、2026/02/23

地點：香港壽司郎各分店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso