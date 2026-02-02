宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
【壽司郎】2月逢星期一 指定外賣自取盛合買二送一
凡於2月嘅所有星期一，即2月2、9、16及23日到壽司郎，購買指定壽司郎外賣自取盛合（一人前）任選2盒，即送1盒【C・超值三文魚盛合（一人前）】！
【指定壽司郎外賣自取盛合】（只限一人前）：
A.超人氣盛合（一人前｜8貫）$88
B.壽司郎特製盛合（一人前｜8貫）$88
C.超值三文魚盛合（一人前｜8貫）$56
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：2026/02/02、2026/02/09、2026/02/16、2026/02/23
地點：香港壽司郎各分店
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
陳庭欣回復單身大屋搬細屋 爆林盛斌BOB言出必行已有介紹
陳庭欣（Toby）於2010年參選香港小姐競選，勇奪冠軍獎項、國際親善小姐和旅遊大使獎頭，成為三料冠軍，入行後涉獵主持及拍劇方面。2018年陳庭欣與坐擁10億身家嘅彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖，不過二人於去年年底分手，有指佢有指已搬離九肚山3千呎獨立屋愛巢，搬回早年買入嘅黃大仙500呎單位獨自生活，重新出發。
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年
比特幣暴跌！爆倉人數超42萬人、特朗普提名沃什衝擊市場
比特幣與以太坊重挫，加密市場 24 小時爆倉金額達 25.59 億美元。特朗普提名沃什出任聯儲局主席，引發降息預期重估，美元走強、金銀與加密資產全面承壓。
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！
韓國節目直擊具俊曄風雨不改守墓 心痛亡妻含淚說「熙媛更辛苦，她躺在那裡……」 全場淚崩
明天（2月2日）是台灣已故女星徐熙媛（大S）辭世一週年，許多人對於大S突然猝逝，至今仍然心痛惋惜及念念不忘...
銀價驚現單日暴跌46年來最慘烈 分析師：所有人同時搶著出場
白銀驚現單日暴跌行情，寫下 46 年來最慘烈紀錄，美國總統特朗普提名沃什 (Kevin Warsh) 出任聯準會 (Fed) 主席，市場解讀相較其他人選不利於降息，引發貴金屬賣壓，分析師以「所有人同時搶著出場」形容這波行情。
BLACKPINK Lisa「泰國觀光大使」造型美如公主，穿上Balmain金色泰絲禮服向泰后致敬
BLACKPINK Lisa於高訂時裝周期間動向備受矚目，她最近以「Amazing Thailand」觀光大使身份，身穿Balmain特製的金色高訂泰絲禮服亮相曼谷，化身現代公主備受關注，委多網民看到Lisa的造型後都說：「好似公主」。
2026馬年陳定幫生肖運程：馬、羊、猴篇｜屬馬犯太歲小心金錢糾紛、屬羊易遇貴人、屬猴提防血光之災
陳定幫2026馬年生肖運程｜2026馬年對於屬馬、屬羊與屬猴的人而言是一個變數特別多的關鍵之年，有生肖在這一年迎來轉機，有的則事業與運氣同步上升，也有生肖在人際與感情關係接連受考驗。究竟這3個生肖在2026年將面對甚麼危機與機遇？以下即逐一拆解2026馬年的財運、事業、感情與健康運勢，讓你在新一年順順利利把握先機！
【大生生活超市】賀年精選優惠 海味鮑魚 $80/2罐、流心蛋卷 $50/2件（即日起至03/03）
大生生活精選一系列賀年好物，包括多款精選賀年禮盒、福袋及大生海味、威士忌及紅白酒等大方得體拜年好禮，同時仲有一系列清潔用品讓你乾乾淨淨迎接新一年！
特朗普導致「五眼聯盟」崩解？美國兩大盟友靠攏中國
曾被視為牢不可破的戰後國際秩序基石，即美國的全球領導地位及其核心盟友體系，正浮現明顯裂痕。隨著新的一年開始，被視為全球歷史最悠久的情報共享體系「五眼聯盟」其中已有兩個成員國釋出明確訊號，開始鬆動過往立場，準備重新評估與中國之間的互動關係。
【新聞點評】黑道改朝換代 日本「匿流」冒起
上周短短12小時內，香港和日本接連發生3宗巨額日圓搶劫案，涉款達4.81億日圓（約2433萬港元），震驚港日兩地。
林雅詩生日太興奮 手舞足蹈走光收場
【on.cc東網專訊】性感女星林雅詩（Grace）昨日(1月31日) 48歲生日，選擇在外地度過，她在社交平台上載短片，片中她身處酒店內，穿上無袖上衣和短裙，面對鏡頭風情萬種，風騷地勾手指頭，動作多多的她，更不慎失守走光，認真老貓燒鬚。
網上熱話｜內地網民分享搭小巴經歷 社恐不敢嗌有落 最終去錯地方？
香港有不同的交通工具，而出名車速快的小巴，是不少乘客的選擇。惟小巴不設報站功能，下車時亦需要提早揚聲，不時有乘客打趣指「嗌有落猶如一場心理戰」。近日就有網民在社交平台分享一張貼在小巴上的告示，提醒乘客若不清楚在哪一個站下車，應在上車前禮貌地問清楚，該網民就認為小巴司機很幽默。不少內地網民分享在香港坐小巴的經歷，有網民直言因不敢搭話而到了另一個目的地。
結業潮｜H&M銅鑼灣旗艦店及又一城分店下月齊結業 全港將僅餘一分店
連鎖時裝店H&M銅鑼灣旗艦店及九龍塘又一城分店下月齊結業，全港將僅餘位於荃灣廣場的分店。繼H&M銅鑼灣旗艦店由於租約期滿，將於2月21日結束營業。最新的是H&M九龍塘又一城分店貼出結業公告，指由於租約期滿，將於2月22日結束營業。店方強調始終致力深耕香港市場，並將積極探索新的合適選址開設門店，期望持續為本地顧客提供更優質的時尚體驗。在門店結束營業後，顧客仍可前往H&M荃灣廣場門店以及H&M香港官網選購心儀商品。
錫斯高獻絕殺：紅魔效率今非昔比
【Now Sports】曼聯前鋒錫斯高周日射入絕殺富咸3:2的一球後，坦言在卡域克麾下的這支紅魔，效率和以往變得不一樣。曼聯在卡域克執掌後取得3連勝，繼續守住英超前4位置，錫斯高（Benjamin Sesko）如此讚美這名臨時主帥，不知是否也等同暗諷了前主帥阿摩廉：「你可以看看我們無球在腳時，是如何互相幫助的，最終也促成了美好的結果。己隊的效率確實不一樣了，每個人各司其職，覆蓋好自己的位置。」曼聯今場靠卡斯美路和古亞的入球，在下半場早段已領先富咸2:0，想不到對方在後半段連追兩球，以為3分變1分，但後備上陣的錫斯高，在補時4分鐘接應般奴費蘭迪斯的傳球，為球隊獻上3:2絕殺。「在主場進球，而且還是致勝球，簡直難以置信。」這名射入個人英超第5球的前鋒續謂：「我一直夢想著這一刻，夢想著自己能夠做到，全隊都知道最近這些勝仗有多重要，己隊現在狀態正佳，希望能夠繼續保持住，贏得更多比賽，而我們要做的就是專注和努力，最終就會帶來成果。」
網上熱話｜婦人自修室內悠閒搣蔥 網民：施法術祝所有人「蔥明」
圖書館的自修室本是讓人溫習和自修的地方，惟不時有人在自修室內做各種千奇百怪的事情。近日有網民在社交平台上載一條片段，只見一位女士在自修室內旁若無人地「搣蔥」。該網民更打趣指，溫書時問到青草味，以為自己到了烏蘭巴托。
解讀 | 點解熱刺球迷想曼城贏？
熱刺星期日主場面對曼城，將為主隊球迷帶來一個左右為難的局面。有部份球迷希望球隊贏波，但有些球迷竟然希望球隊輸波。
47人案︱岑敖暉出獄後首露面 與朱凱廸擁抱 笑稱對方更早獲釋「天理何在」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】民主派初選 47 人案被告、前荃灣區議員岑敖暉早前獲釋，在服畢 4 年 6 個月刑期後，1 月 26 日離開赤柱監獄，由七人車接送離開。岑敖暉近日在社交平台上傳相片，顯示岑敖暉與另一早前獲釋的朱凱廸見面，雙方看到對方後立即擁抱，更稱對方比他早十多日獲釋，笑言是「天理何在」，並透露接他出獄時遲到。
笑到最後｜金銀下跌的迷思（高明）
如果你堅信黃金同白銀嘅故事，同一時間你就係相信美元霸權會滅亡，唔單止美元，所有非金本位嘅貨幣都會有如清明嘅陰司紙一樣，失去所有價值，最終央行被迫重返金本位，令到黃金返回應有嘅地位。
中國竭盡全力打壓 日本外國遊客照創新高﹗俄羅斯赴日人次破記錄
日前東京街頭發生4億日元行李箱劫案，內地媒體立即報道有中國人受害，提醒中國公民近期避免前往日本，豈料劫案有中國人參與，才未有繼續「提醒」。有日經濟專家分析指，這類提醒反映近期中國政府不放過機會，借機呼籲民眾不要前往日本，試圖打壓日本經濟。之不過，最新JNTO數字顯示即使赴日中國旅客大減，日本外國遊客照創新高，連俄羅斯旅客也大增四成