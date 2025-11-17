iHerb破萬好評洗護產品64折起！
【壽司郎】粉嶺中心店開幕 極上大吞拿魚腩優惠價$12（17/11起）
壽司郎新店粉嶺中心店今日盛大開幕，推出開幕四重優惠限定！
開幕限定①
開幕當日11月17日起，以下商品優惠價販售！
極上大吞拿魚腩 | 開幕優惠價$12
拖羅沙甸魚 | 開幕優惠價$10
炙燒拖羅沙甸魚 | 開幕優惠價$10
開幕限定②
開幕當日11月17起來店用餐嘅客人，堂食消費滿$100，可免費獲贈粉嶺中心店特別版「萌抱壽司精美Tote Bag」乙個！數量有限，送完即止。
開幕限定③
11月20日起，堂食消費滿$200，可免費獲贈「萌抱壽司限定文件夾 粉嶺站款」乙個！數量有限，送完即止。
今次特別用咗粉嶺站設計！
開幕限定④
11月24日至26日，以下商品加量唔加價！
生三文魚3貫 | $17
生三文魚腩3貫 | $22
—
日期：2025/11/17起至售完即止
地點：粉嶺新運路33號粉嶺中心購物商場地下130及130A號舖
＝＝＝＝＝＝＝
