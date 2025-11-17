【壽司郎】粉嶺中心店開幕 極上大吞拿魚腩優惠價$12（17/11起）

【Now Sports】網民常言道：賀蘭係咪癲㗎！嚴格來說不是一個問題，是驚訝。他在今屆世界盃外圍賽狂轟16球，帶領挪威闊別逾四份一個世紀再闖世界盃決賽周。賀蘭（Erling Haaland）周日在世盃外I組梅開二度，協助挪威以4:1作客大炒意大利，全勝姿態晉級。論功臣首推賀蘭，在8場比賽場場有波入，合共入16球，拋離其他射手，包括英格蘭的哈利簡尼（8球）至少1倍。該曼城射手賽後說：「我開心，但更覺鬆了一口氣。壓力很大，我感覺得到。但也是樂趣。」至此，他本季在球會及國家隊20場比賽共入32球。這將是挪威歷來第4次出戰世界盃決賽，對上一次是1998年。阿仙奴的奧迪哥特也是另一重大功臣，在今屆外圍賽作出7次助攻，亦是比任何其他球員還要多。換言之，挪威集外圍賽入球王與助攻王於一身，焉有不晉級之理？賀蘭今屆外圍賽入球16/11 客勝意大利4:1 213/11 主勝愛沙尼亞4:1 211/10 主勝以色列5:0 309/09 主勝摩爾多瓦11:1 509/06 客勝愛沙尼亞1:0 106/06 主勝意大利3:0 125/03 客勝以色列4:2 122/03 客勝摩爾多瓦5:0 1合計：8場入16

now.com 體育 ・ 4 小時前