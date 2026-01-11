【壽司郎】黃埔時尚坊店開幕 極上大吞拿魚腩$12（15/01起）

壽司郎新店黃埔時尚坊店將於1月15日開幕，推出開幕四重優惠限定！

開幕限定①

開幕當日1月15日起，以下商品優惠價販售！

極上大吞拿魚腩 | 開幕優惠價$12

拖羅沙甸魚 | 開幕優惠價$10

炙燒拖羅沙甸魚 | 開幕優惠價$10

炸三文魚排配他他醬 | 開幕優惠價$10

白桃蒙布朗蛋糕 | 開幕優惠價$10

開幕限定②

1月19日至21日，以下商品加量唔加價！

生三文魚3貫 | $17

生三文魚腩3貫 | $22

開幕限定③

開幕當日1月15日起來店用餐嘅客人，堂食消費滿$100，可免費獲贈黃埔時尚坊店特別版「萌抱壽司精美Tote Bag」一個。數量有限，送完即止。

同場加映

為慶祝黃埔時尚坊店開幕，1月15日起只要於黃埔享膳坊店堂食消費滿$200，可免費獲贈「萌抱壽司限定文件夾 黃埔站款」一個。數量有限，送完即止。

日期：2026/01/15起

地點：紅磡黃埔天地時尚坊(第二期)地下G42-G43號舖

