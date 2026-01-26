【壽司郎】5店限定 炸三文魚排配他他醬突然減價$10
壽司郎炸三文魚排配他他醬突然減價至 $10（原價 $17），將有厚度嘅三文魚排炸出香口外皮，豐厚魚肉搭配内裏融化嘅魚脂，再蘸上酸甜他他醬，入口超滿足！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：2026/01/26 - 2026/01/29
地點：壽司郎坑口店、將軍澳廣場店、寶琳店、油塘店、藍田店
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
【KFC】鴛鴦雞扒辣汁蘑菇桶飯餐 $39（即日起至30/01）
KFC今期「肯！抵DEAL」有鴛鴦雞扒辣汁蘑菇桶飯餐，有齊KFC 皇牌巴辣雞腿扒同家鄉雞扒再加埋辣汁蘑菇飯，包埋飲品都只係 $39！YAHOO著數 ・ 18 小時前
【萬寧】今日出位價（只限26/01）
萬寧今日出位價Lactacyd女性潔膚液250ml $163/3件，有效抑制念珠菌及17種陰道害菌；經皮膚科測試認可，低敏配方，不含致敏MIT。YAHOO著數 ・ 20 小時前
年糕推薦2026│半世紀北角老店天然椰子號 100%新鮮椰水做三色年糕
年糕推薦│半世紀北角老店天然椰子號 100%新鮮椰水做三色年糕；「記者哥哥，你介紹俾人睇都無用，多嘅我都做唔嚟。」說話者年屆七十，健壯但步履緩慢，總是笑面迎人，他是北角<天然椰子號>東主曾向雅。店舖於1964年由他爸爸創辦。自他接手打理店舖開始做招牌椰汁年糕，一做，就三四十年。Yahoo Food ・ 21 小時前
【美心西餅】買至尊排包送鴻福堂飲品（即日起至29/01）
凡購買至尊排包即送鴻福堂飲品1支（250ml），排包質感鬆軟、份量剛好，最啱放喺屋企做日常備糧！YAHOO著數 ・ 16 小時前
【百佳】鈣思寶平均$4.3/包、道地極品纖解茶/烏龍茶平均$6.7/支（即日起至29/01）
百佳網店精選原箱優惠，維他奶鈣思寶高鈣大豆植物固醇/杏仁高鈣/高蛋白質豆奶6包裝x4 $102/箱、雀巢韓國嚴選冷萃黑/牛奶咖啡20支 $220/箱(買滿$499再送可口可樂智能觸屏不沾電煮鍋 + 15支雀巢咖啡CAFE系列美式咖啡270毫升 + 健康工房飲品250毫升6包裝 + 雪碧/ 芬達汽水500毫升)、道地原箱極品纖解茶/烏龍茶/蘋果綠茶 500毫升24支 $160/箱(買2箱送道地別注版SNOOPY雨傘 + 1支道地鴨屎香蜜桃茶500毫升)、唯潔雅原箱極致綿柔四層衛生紙27卷裝 $68/箱(買滿$368再送唯潔雅盒裝面紙 + 極致綿柔四層衛生紙10卷裝 + Carl Schmidt Sohn陶瓷塗層炒鑊)！YAHOO著數 ・ 15 小時前
年糕2026│20間賀年糕點早鳥優惠推薦！低至69折/酒店年糕優惠/蘿蔔糕推介
2026年糕優惠開鑼！2月中旬就是農曆新年，現時坊間已有早鳥年糕優惠搶先推出，爭飲頭啖湯！正所謂早買早享受，遲買貴幾嚿，不少酒店、酒樓及中菜食府已推出賀年糕點優惠！Yahoo Food將會不斷更新賀年糕點的最強優惠資訊，馬上看看現時有什麼最新的年糕優惠推薦吧！Yahoo Food ・ 21 小時前
【優品360】買滿 $100送 $15現金優惠券 伊藤曲奇禮盒 $29.9
優品360˚精選一系列賀年禮品，瑞士三角迷你牛奶朱古力袋裝 $49/2件、華園牛油蛋卷 $39.9/件、KitKat 2 指朱古力 8 件裝 $35/2件、伊藤經典雜錦曲奇禮盒 48件裝 $29.9/件、andi 鹽焗開心果 700克 $99/件！YAHOO著數 ・ 16 小時前
家常菜食譜合集│30款省時簡易家常小菜食譜！新手必試港式生炒排骨/魚香茄子/蔥花蒸水蛋
家常菜食譜，大家總會有幾道菜「袋喺身」，Yahoo Food為你整合30款家常菜食譜，涵括家中餐桌上經常出現的大熱家常小菜：豉汁蒸排骨、魚香茄子、蔥花蒸水蛋、韭菜炒蛋、咖喱薯仔炆雞翼、蘿蔔煮魚鬆、麻婆豆腐等，省時又易煮，新手都一樣可以煮到，以後煮家常小菜，手到拿來！Yahoo Food ・ 21 小時前
【7-11】買指定飯盒 送紅茶花伝檸檬茶/蜜桃茶（即日起至30/01）
今個星期到7-eleven買7-SELECT 揚州炒飯或臘味糯米飯，即送紅茶花伝™Craftea™檸檬茶/蜜桃茶（500毫升），方便、滿足又抵食！YAHOO著數 ・ 17 小時前
Amazon優惠｜AI 帶動硬碟狂漲下手時機難定？主流 SSD 售價全追蹤每週更新（Samsung、Sandisk、WD、Crucial、Lexar）
生成式 AI 熱潮自 2024 年開始席捲全球，不論是 ChatGPT、影像生成還是企業伺服器部署，都引爆對高階記憶體與儲存晶片的需求。結果一連串連鎖效應湧現：從 DRAM、NAND 到硬碟原料，全線成本飆升，市場更預期 2026 年第一季仍未見頂。對一般用家而言，這場「AI 通脹」最直接的體驗，就是電腦組件價錢日日升——尤其是 SSD，價位變得難以捉摸。為幫助大家睇準下手機會，Yahoo Tech 會每週關注主流產品在 Amazon 上的售價追蹤更新，助你分析邊款仲抵買、邊款應該忍手。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
煲仔菜食譜｜XO醬鮑魚粉絲煲
韓國超市買了特價鮮活急凍鮑魚，用上XO醬調味，加入喜愛的粉絲及炸枝竹，馬上成為一道惹味又好下飯的煲仔菜。 如果喜歡這個食譜，請按下列網址支持： http://cynthiakitchen.blogspot.comCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
台北平機票優惠｜來回連稅每人$222！旅遊出發日期至4月30日
台北一向都是港人快閃首選旅遊地，如想跟上潮流，朝聖Alex Honnold成功挑戰徒手攀登的台北101，就要好好把握Trip.com即將推出的台北機票優惠！一口價$222已經包含所有稅項及附加費，不限航空公司，變相航班起飛時間更有彈性，即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
Aveda頭髮用品綠色系列護髮油好用？熨染受損頭髮恩物，護理毛燥頭髮、爛髮尾問題
Threads上就見到有脆友分享護髮產品好用推介，都有Aveda的名字，更指，「貴真的不是沒道理」。特別對於常熨染髮的朋友，品牌「綠色系列」Botanical Repair™ 三重修復草本系列，是特別為受損頭髮而設，也許可以試試系列的頭髮用品。Yahoo Style HK ・ 16 小時前
換新鈔2026｜2月3日起換新鈔 一文睇清3大銀行換新鈔安排！1月27日起可網上預約
就快到農曆新年，三間發鈔銀行將於2月3至16日提供新鈔及雖舊仍簇新的「迎新鈔」供市民兌換。三間銀行會提早營業時間，實施人流管理措施，以及提供網上預約，方便巿民進行換鈔。YAHOO著數 ・ 20 小時前
【屈臣氏】CETAPHIL積雪草系列/精選AVENE產品買1送1 醫學美肌產品滿額送$50優惠券
屈臣氏精選一系列護膚好物，精選CETAPHIL積雪草系列產品買1送1、精選醫學美肌產品7折、精選AVENE產品買1送1、精選身體護理產品9折、PHYSIOGEL抗敏紓緩/全天候水分修復保濕/膠原蛋白彈滑亮肌精華面膜5片裝買2送1、精選REJURAN面膜產品買1送1！YAHOO著數 ・ 1 天前
【百佳】每日大派超過$200優惠 $1買人氣產品
由1月26日開始一連兩星期，PNS網購每日上午10點準時派超過$200畀大家買年貨，憑券滿額即減高達 $100，$1就買到各款人氣產品！YAHOO著數 ・ 18 小時前
機艙內禁用尿袋！一文睇清中港日韓台航空公司外置充電器最新規定＋Wh數值換算法
近年，外置充電器（俗稱「尿袋」）頻頻在機上出事，試過冒煙、起火甚至爆炸，令各國及各航空公司不斷收緊外置充電器的使用規範。今次為大家整理2026年最新中港日韓台的上機規定及特殊要求，包括機艙使用限制、寄艙禁令等，助你妥善預備行李，同時建議乘客出行前務必查閱所乘航班的具體政策。Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
夫婦食用網購蔬菜中毒 查為包菜報紙滲老鼠藥致污染
【on.cc東網專訊】浙江省台州市天台縣一對夫婦上月進食網購娃娃菜後，同時全身出血入院搶救，他們均為老鼠藥中毒。警方調查後鎖定毒源，商家為壓縮成本使用舊報紙包裝娃娃菜，但舊報紙包在回收儲存中沾染殺鼠劑。on.cc 東網 ・ 17 小時前
【惠康】開運價優惠 鮮家煮意雞中翼2磅裝 $39.9/包（即日起至29/01）
惠康每週精選15款至新鮮、優質超值產品，為你準備過年所需！今期產品包括美國大裝艾菲蘋果、韓國香印提子、日本原箱戀稔士多啤梨、鮮家煮意雞中翼2磅裝、Diamantina 穀飼/草飼牛漢堡、金象牌頂上茉莉香米8公斤、刀嘜純正花生油優惠裝、金寶湯各款罐頭湯、淘大頂點系列點心、維記/雀巢牛奶公司/明治鮮牛奶、精選糖果/朱古力分享裝、鈣思寶豆奶6包裝、維他/利賓納/三得利C.C檸檬/樂天罐裝飲品6罐裝、喜力4罐大罐裝啤酒、維達4D立體壓花4層衛生紙12卷裝。YAHOO著數 ・ 1 天前
生魚片便宜到當早餐吃！台灣「這小鎮」天天一早就吃，再搭１碗米苔目最道地
位於台東的「成功鎮」是個隱藏版的桃花源小鎮，由於擁有東海岸最大漁港，因此一年四季海鮮、漁獲量豐富，當地的成功市場不僅各攤美食臥虎藏龍，更能在市場中吃到「成功人士」最接地氣、道地的「早餐組合」。當地的道食尚玩家 ・ 13 小時前