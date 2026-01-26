【壽司郎】5店限定 炸三文魚排配他他醬突然減價$10

壽司郎炸三文魚排配他他醬突然減價至 $10（原價 $17），將有厚度嘅三文魚排炸出香口外皮，豐厚魚肉搭配内裏融化嘅魚脂，再蘸上酸甜他他醬，入口超滿足！

—

日期：2026/01/26 - 2026/01/29

地點：壽司郎坑口店、將軍澳廣場店、寶琳店、油塘店、藍田店

＝＝＝＝＝＝＝

