支聯會被指煽動顛覆案 再延至明年一月開審
【壽司郎】新主菜單商品 炙燒芝士明太子三文魚 $12
壽司郎最新推出第三彈新品，包括炙燒芝士明太子三文魚 $12、炙燒芝士明太子蝦 $12、炙燒芝士明太子玉子燒 $12，係芝士控同明太子迷嘅夢幻逸品！
—
日期：2025/10/23起至售完即止
地點：香港壽司郎各分店
