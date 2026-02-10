【壽司郎】聯乘米芝蓮一星主廚 松露香氣壽喜燒牛排 $22（10/02起）

壽司郎2月10日起推出【匠心再臨】系列，由米芝蓮一星主廚携手壽司郎，將米芝蓮功架融入每一品！新品包括松露香氣壽喜燒牛排 $22、炙燒海鮮茶碗蒸配特製柚子醋高湯 $29、稻烤拖羅鰹魚配特製鹽麴醬 $17；於2月24日推出的第二彈更會有炸玉子手卷配究極天然車海老沙律 $22及寶船腐皮壽司 $22！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：2026/02/10起至售完即止

地點：香港壽司郎各分店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso