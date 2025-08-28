食客網上插壽司郎張櫈污糟 反遭網民圍攻呢樣嘢

近日有食客於社交平台發帖，指自己光顧壽司郎位於新世紀廣場（MOKO）分店時，發現座椅極度污糟，直呼「想嘔」。帖文一出，卻未如預期引起同情，反而惹來大批網民「反圍攻」，更有人質疑樓主過分誇張，笑言地球太危險，建議樓主盡快去火星生活，樓主更因一事被大量網民批評。

食客控訴壽司郎張櫈污糟

涉事食客於社交平台群組「香港壽司郎關注組」發帖，貼出相片並寫道：「Moko店張櫈真系乾淨到不得了，濕紙巾清潔咗兩轉都仲系咁黑，睇住隔離枱啲短褲短裙直接掂住張櫈直係想嘔。」從帖文附上的相片可見，濕紙巾上沾滿灰黑污漬。樓主字裡行間透露出對店內衛生狀況極度不滿，似乎想質疑壽司郎未有妥善清潔餐廳座椅，嚴重影響食客體驗，並在網上尋求認同。

樓主上載的相片

樓主上載的相片

網民反應一面倒反攻

然而，大部分網民對樓主的投訴並不認同，紛紛留言反擊，「快d幫九巴抹，買濕巾都買到你破產」、「有無每件壽司洗下先食」、「下次自己帶張櫈出街啦」、「樓主地球好危險快啲去火星生活」等語帶揶揄的評論。不少人認為餐廳座椅日常使用難免有塵垢，樓主過於苛刻，更有人指出樓主此舉或損壞店方財物並批評道，「抹甩曬啲櫈嘅coating」、「酒精抺掉人地d油」、「其實人哋可以告返你損壞財物，好明顯你抹甩左張凳面ge色。」整件事件隨即在網上掀起熱議，意外演變成一場關於潔癖與容忍度的討論。

樓主反遭網民圍攻

樓主反遭網民圍攻

樓主反遭網民圍攻

樓主反遭網民圍攻

樓主反遭網民圍攻

圖片來源:Facebook@香港壽司郎關注組、OpenRice

