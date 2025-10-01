你懂吃嗎 壽司郎成本大公開！ 吃這種壽司才能回本！

日本壽司郎以平價CP高的壽司成功從日本到世界各地開分店，不僅台灣、香港、歐美設有多間分店，而且紛紛出現排隊潮。

平價又好吃～但你有想過點那一種壽司CP值最高嗎？日前日本朝日電視台最近調查了壽司郎各種壽司的成本價，快來看看到底吃什麼最划算吧～

以一盤日幣110的壽司來說，CP值最高的是⋯⋯

鮪魚握壽司！！！

一盤成本率為60%，好吃、新鮮又便宜的鮪魚握壽司，成為店內最熱賣的品項～

第二名為鰤魚腹握壽司，成本率為60%；

第三名是鮮蝦天婦羅握壽司，成本率為50%。

而以一盤日幣165的壽司來說，CP值最高的是⋯⋯

鯛魚握壽司！！！

一盤成本率為50%，

第二名為特級鮪魚中腹握壽司，成本率為50%；

第三名是涮鰤魚腹握壽司，成本率為40%。

雖然成本率一樣，但原因是壽司郎有其商業考量，由此成本只能以每10％為單位表示。

看完以上大家可以多點鮪魚啦～～～～