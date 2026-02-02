八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
壽司郎$12迷你漢堡扒壽司「明將化」？實試肉餅配飯 網民嘲：幾時出紅豆軍艦
Yahoo Food小編實試後發現，漢堡扒本身口感確實厚實且 Juicy，味道不過不失，即睇內文：
香港壽司郎（Sushiro）推出全新 「迷你漢堡扒」，這款被形容為「肉餅配飯」的新品一出，隨即引爆網絡熱話。 不少食客試食後，不禁聯想起一代傳奇「明將壽司」，紛紛留言笑指壽司郎有「明將化」跡象，更有人召喚傳說中的「紅豆軍艦」回歸！
實試$12迷你漢堡扒：創意定係「肉餅飯」？
壽司郎今次推出的「迷你漢堡扒」，售價為$12。Yahoo Food小編實試後發現，漢堡扒本身口感確實厚實且 Juicy，味道不過不失。 然而，其造型設計卻令人充滿疑惑——將一塊漢堡扒切開，直接放在兩嚿壽司飯上面。 這種配搭不禁令人聯想到一代潮流「明將壽司」，創意是有，但被網民質疑「這還能叫壽司嗎？」，更有種說不出的違和感。
網民熱議「明將化」：集體回憶紅豆軍艦、可樂糖壽司
這款新品的出現，意外勾起了港人的集體回憶。不少網民在壽司郎官方專頁留言：「壽司郎你愈來愈唔似壽司店」、「嚟緊應該係啲啫喱糖軍艦或者紅豆軍艦」，意指品牌有「明將化」的傾向。年輕一代可能不知道，「明將壽司」曾是香港著名的廉價壽司放題店，全盛時期有十多間分店，以$50左右的「地獄級」創意壽司聞名。當年的紅豆軍艦、可樂糖壽司等匪夷所思的組合，是不少港人的噩夢與笑料。難怪有網民搞笑留言問：「幾時有紅豆啫喱壽司？」
反應兩極：有人求長駐 死忠粉投訴紫菜受潮
雖然被嘲「明將化」，但這款漢堡扒壽司並非一面倒負評。有支持者表示「等咗漢堡扒成個年」，終於等到它回歸，更希望可以轉做永久 Menu，證明「熟食壽司」在香港仍有一定市場。不過，亦有忠實粉絲藉機反映壽司郎近期的品質問題，特別指出紫菜質素下降：「你哋做壽司嘅啲紫菜搞好少少，好唔好？全部都受潮咁」，呼籲官方用回初進駐香港時的供應商。雖然漢堡扒壽司聽落好奇怪，但對於唔食生冷嘢嘅朋友嚟講，可能係一個好選擇。不過如果真係出紅豆軍艦，大家又會唔會去挑戰呢？
