壽山村道雙屍命案｜34歲法籍婦浴盆殺女後自縊亡 丈夫今黯然認屍

港島南區壽山花園發生倫常雙屍命案。

港島南區壽山村道6A號壽山花園，昨日（13日）發生倫常雙屍命案，一名法國籍女子在住所內浸死7個月大女兒後，再上吊身亡。今日（14日）早上10時許，死者法國籍丈夫在警員陪同下到西環域多利亞公眾殮房辦理認屍手續後離開，黯然哀傷。

事發於昨日（13日）下午4時10分，一名34歲法國籍女子與7個月大的女兒，於港島南區壽山村道6A號壽山花家中暈倒，其法籍丈夫發現後報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，在主人房內的一個衣帽間，發現女死者用皮帶上吊，於是將其解下，惟證實已死亡，同時在廚房發現一名女嬰，當時浸在裝滿水的嬰兒淋浴盆內，從水中救出亦證實已死亡。西區警區助理指揮官（刑事）警司許康傑交代案情時指，女死者患有抑鬱症，據了解，這是死者的第一胎，她在生下女兒後病情有復發跡象，並需要定期服用抗抑鬱藥物。警方將案件列作「殺嬰」及「自殺」跟進。

消息指，案中男戶主為法國人，女死者為法國與台灣混血兒，一家3口與傭工，居於案發複式單位。事發當日下午約1時40分，傭工外出，男戶主在下午4時回家揭發。命案發生時間約為下午2時。據了解，事前夫婦並無爭執，亦未見有異樣。女事主藉詞叫丈夫外出後殺嬰及自殺，整個過程約在20分鐘內。閉路電視拍到女事主樓上樓下來回走動踱步，期間將浸住女兒的淋浴盆拿往下層廚房，最終返回樓上的主人房後再無出現。警方檢獲遺書，內容大致透露「唔開心、對唔住」。

