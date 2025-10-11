夏冬兩季流感或重疊 專家籲盡快接種疫苗

【on.cc東網專訊】全球暖化的影響日益顯著！疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日(11日)表示，本港今年夏季流感在9月才開始爆發，加上樺加沙颱風的超強襲港，對廣東沿岸造成巨大衝擊，使得流感病例的上升趨勢變得更加難以預測。他說，夏季與冬季流感可能同時出現，形成重疊，增加醫療系統壓力，呼籲公眾盡快接種疫苗。

新一季流感疫苗接種計劃已於上月25日啟動，劉宇隆在電台節目指出，疫苗是當前最有效的預防措施，只要有足夠的市民接種疫苗，就能形成公共衞生屏障，有效預防流感在學校和院舍等場所的爆發，減少病毒在社會傳播，只要能將高峰期控制在較短時間內，香港便能平安渡過本次流感季節。他認為，疫苗接種不僅是個人行為，更是每位市民對社會的責任與承擔的體現。

劉宇隆表示，理解部分市民對疫苗安全性存有疑慮，但強調流感疫苗已經使用數十年，安全性極高，主要副作用多為接種部位的腫痛。今年政府引入多一種新技術平台生產的重組流感疫苗，令由政府資助的疫苗總類增至4款。同時，今年政府亦特別資助18至49歲的長期病患者，以提高他們的接種率，優先保護這一群體。他又提到，期待在大灣區建立自主的疫苗生產及審批體系，實現自給自足，不再受制於外。

