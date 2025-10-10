夏天好易燥底熱氣如何清熱氣？中醫教超簡單又好飲養生食療，痱滋、暗瘡、痔瘡out｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

夏天好熱，令人好易燥底，甚至生痱滋、暗瘡、痔瘡。這些症狀是「熱氣」嗎？註冊中醫師楊明霞博士，為大家講解「熱氣」是什麼，同時柝解熱氣其實都分外熱和內熱，當中的症狀你隨時都會中。想解決「熱氣」，為大家帶來簡單又好味的清熱氣養生食療湯水，幫大家緩解燥熱！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

熱氣到底是什麼？

中醫角度，熱氣是形容陰陽不平衡的情況，有分外熱和內熱。

外熱是什麼？

所謂外熱，就是與外面環境有關，如果是去熱帶地方，非洲、新加坡等地方，因為天氣好熱，人會異常地感受暑熱；香港是屬於亞熱帶的地方，夏天會既濕且熱，戶外工作時，亦有可能因為暑熱天氣而中暑，或者感受到熱邪的情況，這就是外熱。

廣告 廣告

《醫言窈窕》影片圖片

內熱是什麼？

另一方面，內熱，是身體所產生的一種熱氣，有分虛火和實火。

實火是什麼？實火症狀有什麼？

所謂實火，熱氣是因為陰陽不平衡才出現。如吃了肥膩煎炸食物，或者熬夜、煙酒過多，都會令本身陽氣升高而出現實火，就會容易生痱滋、唇瘡、暗瘡，異常煩躁、滿面通紅，甚至會尿黃、便秘，都是實火的症狀。

虛火是什麼？虛火症狀有什麼？

虛火就是當我們陰少了，陽多了，就出現陰虛火旺的情況。原理就像打邊爐，鍋很熱、水越少，就出現煲乾水的情況。如陰虛火旺的話，身體會潮熱和盜汗。

潮熱是一日裡面會有特定時間覺得身體發滾，那時間大概是1分鐘至5分鐘左右，此情況多見於更年期婦女。盜汗是晚上睡覺時，自己無緣無故流汗，第二朝醒來會整張被、睡衣都濕了，就叫做盜汗，也是典型陰虛火旺的症狀。

另外，顴骨位特別容易通紅的話，中醫稱為兩顴潮紅；手心、腳心、胸口㷫，此叫做五心煩熱，不少人會因為熬夜、情緒壓力，或者少飲水，都容易導致陰虛火旺。有虛火的朋友，可飲水或飲蜂蜜，都有助緩解陰虛火旺的情況。

不少人一熱氣就會飲廿四味、食龜苓膏，或者到藥房買清熱解毒的中藥，此情況都比較傷本身的陽氣。如果我們突然間吃太多寒涼東西，陽會少了，雖會達至陰陽平衡，但是低水平的陰陽平衡，人到了冬天就會特別易怕冷，所以清熱東西不能亂吃。

「夏日養生湯」食療推介

楊醫師就來推介大家吃一款既美味又可以養生，同時可在夏天幫大家清熱潤燥的食療。

這款「夏日養生湯」，食材包括，白菜乾、陳皮、淡菜、無花果。

白菜乾 可以清肺熱、清胃火；

陳皮 可健脾燥濕；

淡菜 性質偏溫，可平衡白菜的寒性，可養腎、滋養腎水的作用，也可以養血填精；

無花果可以潤肺、清熱生津，亦可幫助上利咽喉，有喉嚨涸的情況可飲用無花果湯水。

更詳細食材及食療介紹，可以從影片4:43開始收看。

《醫言窈窕》影片圖片

《醫言窈窕》影片圖片

==========

Yahoo Style 專欄《醫言窈窕》by 楊明霞醫師

中醫藥學哲學博士 、中醫學碩士、香港註冊中醫師、中醫學學士及生物醫學學士、養生作家。

網站：楊明霞醫師 Facebook

專欄頁：《醫言窈窕》

==========

中醫養生專欄：

梅雨季潮濕超易肩頸膊腰關節痛！中醫教5招簡單「關節經絡操」，一動作幫你鬆肩開胸兼拉直背脊｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

心氣血弱易失眠？夏季是養心好時機，中醫教路5個簡單經絡操保養心臟｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

白裡透紅好氣息皮膚靠這款「養生美顏湯」？中醫教路超簡單湯水食譜，雪耳原來是超強抗氧化抗老保養品｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/