夏宇禾醉吻人夫富三代 遭寸：負三代會很清醒

【on.cc東網專訊】台灣女星夏宇禾日前被台媒踢爆與已婚的富三代男子酒後濕吻，畫面曝光掀起熱議。事後，夏宇禾亦黑底白字發文道歉，承認是酒後誤事，對人夫沒特別的想法，對此律師李怡貞諷刺，假設人夫是負三代，夏宇禾應該就會避嫌。

兩年前與緋聞男友蔡東威傳出分手的夏宇禾，上月遭台媒直擊和已婚的富三代於深夜時段摟摟抱抱、摸頭兼嘴對嘴，直至近日夏宇禾承認醉吻人夫，但強調尊重婚姻與家庭的價值，否認曖昧人夫，「該男子是朋友介紹認識的，對他並沒有任何特殊想法」。對於自己酒後失態，她向受到波及的所有人感到抱歉，會深刻反省、更加謹慎自律，避免再惹是非。

廣告 廣告

對此，律師李怡貞更諷刺道：「我只能說，人夫如果不是富三代，而是負三代，她應該會很清醒，甚至滴酒不沾。」並引用八點檔錯綜複雜的感情線嘲諷道：「戲如人生，人生成戲，要把自己演成女表也不簡單。」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】