夏寶龍表示立法會議員須注意形象和操守 陳家珮：無補充
【Now新聞台】港澳辦主任夏寶龍近日提到立法會議員要注意個人形象和操守，而新民黨議員陳家珮上周於灣仔逆線行車，她表示對夏寶龍的發言無補充，而自己早上是乘巴士到立法會。
立法會議員(香港島西)陳家珮：「今早都是乘坐巴士。(有沒有戴安全帶？)我站著的。(為何選擇站著？)我一向選擇站著。我已經向警方落了口供，我在等警方的調查，辛苦大家，我沒甚麼特別事可以補充。(對夏主任的發言，你會否有些補救措施或如何看他的發言？)不好意思，抱歉，沒甚麼可以補充，多謝大家關心。」
