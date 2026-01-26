夏寶龍：特首擔起治港第一責任 須強化「當家人」意識 行政主導曾走歪路︱Yahoo

中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍(Photo by Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】全國港澳研究會今日（26 日）於北京舉行「堅持和完善行政主導 促進特別行政區良政善治」專題研討會，中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍致辭時表示，行政長官作為特別行政區的首長，必須強化「當家人」意識，切實擔負起治理香港第一責任人的責任，承擔對特區的全面領導職責。

夏寶龍：行政長官承擔全面領導責任 建設高效有為政府

夏寶龍指出，行政主導是基本法設計特別行政區政治體制的核心原則，根源於中華人民共和國憲法，是全面準確貫徹「一國兩制」方針的重要制度保障。他表示，行政長官在特別行政區治理中角色關鍵，須依法行使職權，對特別行政區承擔全面領導責任，把行政主導落實到治理各個層面，建設高效有為的政府。

夏寶龍表示，香港及澳門社會環境複雜，歷史遺留問題與各種利益矛盾交織，改革與發展任務繁重，行政長官及特別行政區政府必須強化「當家人」意識，主動加強頂層設計和戰略謀劃，做好與國家「十五五」規劃對接，提升未來發展的前瞻性與主動性，同時革新管治理念，破解深層次矛盾和問題。

Andrew Leung Kwan-yuen, president of the seventh-term Legislative Council LegCo of the Hong Kong Special Administrative Region HKSAR, incumbent LegCo members and members-elect of the eighth-term LegCo attend a press briefing in Hong Kong, south China, Dec. 9, 2025. Members of the eighth-term LegCo of the HKSAR are expected to work with the HKSAR government to inject more vitality into Hong Kong's development, said Leung on Tuesday. (Photo by Wang Shen/Xinhua via Getty Images)

指有人鼓吹「三權分立」削弱政府權威

他同時指出，行政主導在「一國兩制」實踐中總體運作順暢有效，對推動香港由亂到治、走向由治及興發揮重要作用，但在實際運作過程中並非一帆風順。夏寶龍強調，過去有反中亂港分子及外部勢力試圖架空、改變基本法確立的行政主導，鼓吹「三權分立」，削弱行政長官及特別行政區政府權威，相關做法絕不允許，必須保持高度警惕並正本清源。

立法會議員梁美芬引述夏寶龍指，香港屬行政主導制度，行政長官是行政、立法及司法的最終負責人，但香港在落實行政主導的過程中曾一度「走歪路」。梁美芬表示，回歸初期部分反對派人士未能準確理解或配合行政主導，情況其後更趨嚴重，對管治帶來影響。

夏寶龍：多補台、不能拆台

夏寶龍表示，堅持和完善行政主導，離不開立法及司法機關支持配合，行政、立法、司法須各司其職、各負其責，在行政主導下協作運作，「同唱一台戲、多補台、不能拆台」，共同為市民福祉和特別行政區整體利益服務。

他又寄語新一屆立法會要履職盡責，自覺維護行政主導，全力支持行政長官及特別行政區政府依法施政，在政策落實層面提供實質協助，做到支持政府不缺位、監督政府不越位，與政府探索資本主義制度下行政與立法良性互動的治理路徑。

翻查資料顯示，中聯辦主任周霽去年新上任曾與李家超會面，當時以「是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人」形容李家超，又表示中聯辦將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」，落實「愛國者治港」原則，及全力支持和服務香港，實現更好發展。