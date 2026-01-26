夏寶龍：特首擔起治港第一責任 須強化「當家人」意識 行政主導曾走歪路︱Yahoo

錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
【Yahoo新聞報道】全國港澳研究會今日（26 日）於北京舉行「堅持和完善行政主導 促進特別行政區良政善治」專題研討會，中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍致辭時表示，行政長官作為特別行政區的首長，必須強化「當家人」意識，切實擔負起治理香港第一責任人的責任，承擔對特區的全面領導職責。
夏寶龍：行政長官承擔全面領導責任 建設高效有為政府
夏寶龍指出，行政主導是基本法設計特別行政區政治體制的核心原則，根源於中華人民共和國憲法，是全面準確貫徹「一國兩制」方針的重要制度保障。他表示，行政長官在特別行政區治理中角色關鍵，須依法行使職權，對特別行政區承擔全面領導責任，把行政主導落實到治理各個層面，建設高效有為的政府。
夏寶龍表示，香港及澳門社會環境複雜，歷史遺留問題與各種利益矛盾交織，改革與發展任務繁重，行政長官及特別行政區政府必須強化「當家人」意識，主動加強頂層設計和戰略謀劃，做好與國家「十五五」規劃對接，提升未來發展的前瞻性與主動性，同時革新管治理念，破解深層次矛盾和問題。
指有人鼓吹「三權分立」削弱政府權威
他同時指出，行政主導在「一國兩制」實踐中總體運作順暢有效，對推動香港由亂到治、走向由治及興發揮重要作用，但在實際運作過程中並非一帆風順。夏寶龍強調，過去有反中亂港分子及外部勢力試圖架空、改變基本法確立的行政主導，鼓吹「三權分立」，削弱行政長官及特別行政區政府權威，相關做法絕不允許，必須保持高度警惕並正本清源。
立法會議員梁美芬引述夏寶龍指，香港屬行政主導制度，行政長官是行政、立法及司法的最終負責人，但香港在落實行政主導的過程中曾一度「走歪路」。梁美芬表示，回歸初期部分反對派人士未能準確理解或配合行政主導，情況其後更趨嚴重，對管治帶來影響。
夏寶龍：多補台、不能拆台
夏寶龍表示，堅持和完善行政主導，離不開立法及司法機關支持配合，行政、立法、司法須各司其職、各負其責，在行政主導下協作運作，「同唱一台戲、多補台、不能拆台」，共同為市民福祉和特別行政區整體利益服務。
他又寄語新一屆立法會要履職盡責，自覺維護行政主導，全力支持行政長官及特別行政區政府依法施政，在政策落實層面提供實質協助，做到支持政府不缺位、監督政府不越位，與政府探索資本主義制度下行政與立法良性互動的治理路徑。
翻查資料顯示，中聯辦主任周霽去年新上任曾與李家超會面，當時以「是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人」形容李家超，又表示中聯辦將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」，落實「愛國者治港」原則，及全力支持和服務香港，實現更好發展。
全國港澳研究會舉辦行政主導專題研討會 夏寶龍要求立法會支持配合督促促進特區政府施政
全國港澳研究會舉辦行政主導專題研討會 夏寶龍要求立法會支持配合督促促進特區政府施政

【Now新聞台】全國港澳研究會舉行行政主導專題研討會,港澳辦主任夏寶龍在會上發言,提及行政主導制的政治法律基礎和重要性,又要求新一屆立法會支持配合、督促促進特區政府更好施政,主動對接國家十五五規劃。中聯辦副主任劉光源、張勇,運輸及物流局局長陳美寶,基本法委員會前副主任梁愛詩及多名立法會議員出席,會議約一個半小時。港澳辦主任夏寶龍在會上提及行政主導的政治法律基礎和重要性,強調行政長官和特別行政區基於主導地位,代表的是香港、澳門的根本利益。基本法委員會委員梁美芬會後指,新一屆立法會會支持配合,督促促進特區政府更好施政。香港基本法委員會委員梁美芬:「在行政主導制當中,行政長官對行政、立法、司法有最後承擔責任,有很重要負責的角色。在基本法第四章中大家要很清晰,行政長官是對三權在香港發揮的作用,基本上都是要負責,所以我們大家要配合他工作。」據了解,夏寶龍又指行政主導在特別行政區運行中不是一帆風順,過去反中亂港分子在立法會拉布,導致立法會內委會停擺超過半年,利用三權分立曲解基本法確定的行政主導,目的是想架空、改變基本法確立的行政主導。他強調,未來立法機關與行政機關未來要建立更緊密、更具建設性的良性
夏寶龍提醒議員注意個人操守 葉劉：是忠告所有議員
夏寶龍提醒議員注意個人操守 葉劉:是忠告所有議員

新民黨陳家珮逆線行車引起風波,據悉港澳辦主任夏寶龍今日在研討會上提醒立法會議員注意個人操守,新民黨主席葉劉淑儀指是對所有議員的忠告。新民黨今日向財政司司長陳茂波提交財政預算案建議後見記者,陳家珮因正主持立法會委員會會議而缺席。黨主席葉劉淑儀代為回應夏寶龍的提醒,指所有議員都要留意忠告,她亦會提醒所有黨員。
李家超：特區政府會強化香港當家人意識 率團隊落實堅持完善行政主導重要精神(張曼琳報道)
【Now新聞台】李家超強調政府會強化香港當家人意識，帶領政府團隊落實堅持和完善行政主導的重要精神。立法會主席李慧琼就指，全體議員均認同行政主導行之有效，會就研討會內容安排學習會。 研討會分會場在政府總部舉行，多名政府官員及立法會議員出席。李家超在會後稱，行政主導不僅是一國兩制實踐的必然要求，更是實現特區高效治理、保障市民福祉的關鍵所在，他強調政府會擔負起治理香港第一責任人的角色，把行政主導融入落實到特區治理的各個環節，未來會確保行政立法良性互動、互相制衡和互相配合。立法會議員梁美芬就指，新一屆議員應主動協助政府發現及解決問題。立法會議員(選舉委員會)梁美芬：「立法會亦是和行政機關同屬一個管治團隊，大家應該同坐一條船，但是功能和分工是不同的，所以我們要主動發現問題、建設性提出問題。」立法會議員(批發及零售界)邵家輝：「立法會議員其實有個監察作用，當特區政府在行政主導情況下提出的意見，如果我們看到有地方可以提的話，我們都需要履行我們職責去提政府，但我們目的並不是好像以前在反對派年代，借議題去炒作，甚至乎是令政府難下台。」夏寶龍又要求立法會議員注意個人形象和操守。對於黨友陳家珮上周於灣仔逆線now.com 新聞 ・ 1 天前
巴士安全帶｜李耀培：如「出街鎖門」非為懲罰市民 讓人落車可「縮腳」毋須除帶｜Yahoo
伊朗血腥鎮壓︱醫護估計多達三萬人死 當局被指貨車運走大批遺體 集體埋葬

【Yahoo新聞報道】伊朗多個城市連日爆發示威後,來自醫護人員、法醫部門及墓地職員的說法顯示,官方公布的死亡人數或遠低於實際情況。一名身處伊朗境內的醫生 Ahmadi 與超過 80 名醫療專業人員組成網絡,收集來自全國 12 個省份的數據,發現實際遇害人數遠超官方公佈的數字,真實死亡人數或高達 30000 人以上。
