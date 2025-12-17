夏文汐保養得宜依然省鏡 與TVB小花鄧伊婷原來係親戚 同框猶如姊妹驚艷網民

現年60歲嘅夏文汐，喺80年代憑《烈火青春》及《唐朝豪放女》等電影爆紅，之後佢與拍拖兩個月嘅富商黃冠博閃婚，移居美國並退出娛樂圈。近年佢由美國返港，更宣布回國發展，近日佢喺熱播台慶劇《新聞女王2》中飾演Madam阮雪君一角，憑強勁氣場及實力演技備受關注，再度爆紅。近日佢與有TVB性感小花之前嘅姪女鄧伊婷（Irina）合照，二人同框猶如姊妹。

近日夏文汐與姪女鄧伊婷齊齊為資深電影人好友梁李少霞慶祝生日，鄧伊婷喺社交網站寫上：「梁太生日快樂🎂身體健康🩷青春常駐 多謝 #新聞太后 請食蟹😆」，並上載當日照片，35歲嘅鄧伊婷著上黑色吊帶露肩連身裙，而身旁嘅夏文汐著上白色透視裇衫，二人合照時夏文汐顏值不輸姪女，保養得宜依然省鏡，睇落猶如姊妹，驚艷一眾網民。

鄧伊婷IG

《新聞女王2》劇照

夏文汐喺80年代出演《烈火青春》

