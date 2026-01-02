夏文汐拍《新聞女王》爆紅 自爆與富商未結婚已分開：單身咗十幾年

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
60歲女星夏文汐年輕時形象豪放大膽，80年代憑電影《殺夫》、《烈火青春》、《唐朝豪放女》等電影爆紅，成為氣質獨特的型格性感女星。敢愛敢恨的夏文汐戀愛至上，在當紅時與富商黃冠博拍拖兩個月即閃婚，退出幕前後移居美國，先後誕下三名女兒，專心相夫教子做闊太。惟2008年傳婚變，她於2年後回港復出幕前，至2023年更回內地發展，與丈夫分隔兩地，婚姻狀況常惹揣測，而她近日接受資深傳媒人汪曼玲的YouTube頻道訪問，稱現時居於深圳，更談及自己的家庭狀況，大爆與富商原來從未結婚。
夏文汐參與拍《新聞女王2》而再受注目，不少人大讚她氣場強勁，面對佘詩曼時仍有壓場感，可謂型格與霸氣俱備。而她與汪曼玲談及感情狀況時，以自己劇中角色Madam Yuen（阮雪君，佘詩曼養母）切入，笑著說：「Madam Yuen未結過嘅，咁其實我都未結婚㗎！」表示跟該名富商從來沒有結婚，承認未婚而生下三名女兒。
夏文汐談婚姻觀時剖白：「其實結婚嘅嘢都係一種儀式啫，最緊要大家喺埋一齊開心就得嘛」，她又承認自己是戀愛腦「控制唔到㗎，我發現人與人之間會隨時間去變，你話愛情一生一世，唔係冇，係好少」。她表示跟女兒的爸爸曾經相處過一段時間，但其後不能再一起，「大家嘅性格越嚟越唔夾，好多環境事情都會變」。她認同自己是「未婚的單親媽媽」，但與對方分開後，對方仍有幫忙育養女兒。
夏文汐現在可以笑著談舊情，但她表示有一段時間很不開心，「有低潮過亦都有開心，每個人生都係咁（有高低）」，她稱經歷過很多事情後已看化，認為自己現時是最好的狀態。當被問有否再遇到結婚對象，夏文汐稱沒有追求者，「冇人敢追我，其實我單身咗十幾年，一直都冇人追我」，更有人向她表示，以為她有很多追求者而不敢妄想。不過，她承認自己選男人很挑剔，「唔係靚仔就得，唔係有錢就得，最緊要有feel」。至於年紀漸大會否感到孤單，她卻說不會，「其實而家一個人好開心㗎，自由自在囉……其實唔一定要談戀愛先開心，最緊要愛自己」。
《阿凡達3》全球票房勁破8.6億美元！入場前必讀八大看點
《阿凡達3》在各地上映後票房成績非常亮麗，全球票房累計已突破8.6億美元，成為2025年全球第六大賣座電影，三部《阿凡達》系列電影全球總票房迄今超過61億美元。《阿凡達3》劇情接續上集，講述男女主角積舒利（森禾霍頓 飾）與妮蒂莉（素兒莎丹娜 飾）在戰爭結束後數週，一邊哀悼陣亡長子、一邊舉家遷離納威人麥格拿族領地，隨風商族（Wind Traders）的游牧飛船尋找新家園。途中卻遭遇曼關族（Mangkwan）開戰，同時面對人類資源開發管理署（RDA）軍團夾擊。為保護家人，積舒利不僅竭盡全力，更須面對痛苦抉擇與必要犧牲。作為吐魯馬圖（Toruk Makto），積舒利的行蹤和所作的每個決定皆牽動整個家族與潘多拉的命運。Yahoo Movies HK ・ 13 分鐘前