60歲夏文汐《新聞女王2》翻紅！一代性感女神凍齡大法，起床最忌做「一件事」
60歲夏文汐憑《新聞女王2》飾演霸氣「Man姐」的養母「Madam」一角強勢回歸，高清鏡頭下皮膚緊緻零毛孔、腰線纖細，完全看不出已是花甲之年，一代性感女神魅力絲毫不減。她近日接受訪問分享凍齡心得，強調全靠生活紀律，勝過任何醫美，當中更特別提到起床後最忌即刻做「一件事」。
起床最大禁忌：絕不可立即洗面
夏文汐表示從來甚少敷面膜，因為化學成份多易傷皮膚，而且她起床後不會立即洗臉，會等待午飯後才洗臉，而且她怕冷，所以用適當的暖水洗臉。
想跟夏文汐一樣Keep到健康又好看的身體線條，不妨試試以下低成本又有效的方法！
60歲仍保持少女腰線，5大凍齡鐵律
1. 每日飲2000ml溫水，可加檸檬片，促進排毒及美白。
2. 早餐必吃優質蛋白質與蔬果，最愛水煮蛋、牛油果、奇異果，補充膠原蛋白。
3. 晚上6時後不進食澱粉，只選青菜與瘦肉，讓腰圍維持24吋。
4. 每週3次皮拉提斯加1小時快步行，練核心、提升心肺，保持S形身材。
5. 晚上10時前上床，保證7至8小時優質睡眠，睡飽就是最低成本又最有效的醫美。
