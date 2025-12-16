關注

60歲夏文汐《新聞女王2》翻紅！一代性感女神凍齡大法，起床最忌做「一件事」

60歲夏文汐《新聞女王2》翻紅！一代性感女神凍齡大法，起床最忌做「一件事」
60歲夏文汐《新聞女王2》翻紅！一代性感女神凍齡大法，起床最忌做「一件事」

60歲夏文汐憑《新聞女王2》飾演霸氣「Man姐」的養母「Madam」一角強勢回歸，高清鏡頭下皮膚緊緻零毛孔、腰線纖細，完全看不出已是花甲之年，一代性感女神魅力絲毫不減。她近日接受訪問分享凍齡心得，強調全靠生活紀律，勝過任何醫美，當中更特別提到起床後最忌即刻做「一件事」。

起床最大禁忌：絕不可立即洗面

夏文汐表示從來甚少敷面膜，因為化學成份多易傷皮膚，而且她起床後不會立即洗臉，會等待午飯後才洗臉，而且她怕冷，所以用適當的暖水洗臉。

夏文汐表示從來甚少敷面膜，起床不立即洗臉。（Getty Images）
夏文汐表示從來甚少敷面膜，起床不立即洗臉。（Getty Images）

想跟夏文汐一樣Keep到健康又好看的身體線條，不妨試試以下低成本又有效的方法！

60歲仍保持少女腰線，5大凍齡鐵律

1. 每日飲2000ml溫水，可加檸檬片，促進排毒及美白。

每日飲2000ml溫水排毒，滋養皮膚。（Getty Images）
每日飲2000ml溫水排毒，滋養皮膚。（Getty Images）

2. 早餐必吃優質蛋白質與蔬果，最愛水煮蛋、牛油果、奇異果，補充膠原蛋白。

早餐必吃優質蛋白質與蔬果，補充膠原蛋白。（Getty Images）
早餐必吃優質蛋白質與蔬果，補充膠原蛋白。（Getty Images）

3. 晚上6時後不進食澱粉，只選青菜與瘦肉，讓腰圍維持24吋。

晚上6時後不進食澱粉，只選青菜與瘦肉。（Getty Images）
晚上6時後不進食澱粉，只選青菜與瘦肉。（Getty Images）

4. 每週3次皮拉提斯加1小時快步行，練核心、提升心肺，保持S形身材。

每週3次皮拉提斯加1小時快步行，打造S形身材。（Getty Images）
每週3次皮拉提斯加1小時快步行，打造S形身材。（Getty Images）

5. 晚上10時前上床，保證7至8小時優質睡眠，睡飽就是最低成本又最有效的醫美。

保證7至8小時優質睡眠。（Getty Images）
保證7至8小時優質睡眠。（Getty Images）

相關文章：34歲金高銀「水嫩高級臉」抗老保養秘訣：從防曬、補水，到運動「內外兼修」養出少女肌

34歲金高銀「水嫩高級臉」抗老保養秘訣：從防曬、補水，到運動「內外兼修」養出少女肌
34歲金高銀「水嫩高級臉」抗老保養秘訣：從防曬、補水，到運動「內外兼修」養出少女肌

林志玲51歲生日仍是優雅甜美少女！永遠的「志玲姐姐」自帶濾鏡美，從內到外的保養大法

41歲岑麗香果然是「最上鏡小姐」，IG化妝片被讚技巧強讓顏值升級，保養與變美之道是什麼？

宮崎葵「森林系女神」40歲生日，少女模樣原來已是4孩靚媽！零負擔保養大法在於分三段的浸浴法

