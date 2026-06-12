夏日靚湯｜生津止渴｜潤肺開胃｜有覺好瞓｜羊肚菌合掌瓜蘋果素湯
夏天又熱又焗，成日口乾冇胃口，夜晚住大冷氣都成日札醒，咁今日煲呢款羊肚菌合掌瓜蘋果素湯就好啱你啦。呢個湯又甜又清潤，一家大細都好啱飲㗎。
製作時間: 1小時內
份量人數: 5-6人
食材
羊肚菌 8-10隻
合掌瓜 1個
蘋果 2個
粟米 1條
紅蓮子 40克
芡實 40克
腰果 80克
蜜棗 2粒
薑片 2片
作法:
1 ：
羊肚菌輕力攪拌淨淨
2 ：
浸水30分鐘
3 ：
合掌瓜洗淨
4 ：
切半、去芯後切件
5 ：
蘋果洗淨
6 ：
切件及去芯
7 ：
粟米去衣葉洗淨
8 ：
切件
9 ：
紅蓮子洗淨浸泡
10 ：
芡實洗淨浸泡
11 ：
蜜棗洗淨浸泡
12 ：
腰果洗淨
13 ：
白鑊烘乾及炒香
14 ：
煲滾水，下所有材料
15 ：
大火滾起再煲15分鐘
16 ：
加蓋轉中細火煲90分鐘
17 ：
酌量加鹽調味
18 ：
完成
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