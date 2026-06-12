夏日靚湯｜生津止渴｜潤肺開胃｜有覺好瞓｜羊肚菌合掌瓜蘋果素湯

夏天又熱又焗，成日口乾冇胃口，夜晚住大冷氣都成日札醒，咁今日煲呢款羊肚菌合掌瓜蘋果素湯就好啱你啦。呢個湯又甜又清潤，一家大細都好啱飲㗎。

製作時間: 1小時內

份量人數: 5-6人



食材

羊肚菌 8-10隻

合掌瓜 1個

蘋果 2個

粟米 1條

紅蓮子 40克

芡實 40克

腰果 80克

蜜棗 2粒

薑片 2片





作法:

1 ：





羊肚菌輕力攪拌淨淨

2 ：





浸水30分鐘

3 ：





合掌瓜洗淨

4 ：





切半、去芯後切件

5 ：



廣告 廣告



蘋果洗淨

6 ：





切件及去芯

7 ：





粟米去衣葉洗淨

8 ：





切件

9 ：





紅蓮子洗淨浸泡

10 ：





芡實洗淨浸泡

11 ：





蜜棗洗淨浸泡

12 ：





腰果洗淨

13 ：





白鑊烘乾及炒香

14 ：





煲滾水，下所有材料

15 ：





大火滾起再煲15分鐘

16 ：





加蓋轉中細火煲90分鐘

17 ：





酌量加鹽調味

18 ：





完成





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56592

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com