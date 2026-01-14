【夏茶】沙糖桔飲品「大桔大利」買一送一（即日起至16/01）

由即日起至1月16日，以現金購買「大桔大利」可享買一送一！夏茶「大桔大利」使用當造新鮮沙糖桔即場搾汁後製作，啖啖都係柑橘香味，輔以清香茉莉花茶底，每一杯更附上一隻新鮮沙糖桔，令沙糖桔味更加滿足！

日期：即日起至2026/01/16

地點：元朗炮仗坊36號舖、屯門龍門居56號舖

