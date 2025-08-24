外交謀和停滯不前 澤倫斯基呼籲與蒲亭舉行會談

（法新社基輔24日電） 今天為烏克蘭獨立紀念日，總統澤倫斯基表示，在透過外交手段結束戰爭的嘗試停滯不前之際，與俄羅斯總統蒲亭見面將是「推動（和平）進程的最有效方式」。

烏克蘭今天發動無人機攻勢，導致俄羅斯一座核電廠起火。

美國總統川普致力斡旋烏俄舉行高峰會，但在俄羅斯22日排除蒲亭（Vladimir Putin）與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）立即會面的可能性後，和平的希望變得渺茫。

不過澤倫斯基今天表示「領導人會談是推動（和平）進程的最有效方式」，再次呼籲與蒲亭舉行峰會。 俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）稍早指控西方國家企圖「尋找藉口來阻撓談判」，並針對澤倫斯基「不惜一切代價要求立即見面」之舉予以抨擊。

澤倫斯基在美國特使特使凱洛格（Keith Kellogg）和其他西方官員出席的一項儀式中矢言要「迫使俄羅斯走向和平」。