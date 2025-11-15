外交部提醒中國公民近期避免赴日 社交平台日文聲明：頭顱先被劈開｜Yahoo

外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本。(資料圖片 / Photo by Cheng Xin/Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】日本首相高市早苗本月初在眾議院稱，如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，其言論引發的風波持續發酵，外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，稱日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，對在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。

另外，中國外交部發言人昨晚亦在社交平台 X 專頁上載一張以日文所寫的圖片，表示「任何觸及中國人民底線的行為，都必將遭到中方痛烈反擊」，「在超過 14 億中國人民以血肉築成鋼鐵長城當前，他們的頭顱先被劈開，渾身是血。」

會見日本駐華大使「嚴重」斥日方

中央廣播電視總台發表評論，指高市早苗在公然發表涉台露骨挑釁言論後「不思悔改、拒不撤回是錯上加錯」。評論稱，高市早苗面對批評聲浪，「仍執迷不悟、頑守妄言，完全是冒天下之大不韙」。評論同時指出，外交部副部長孫衛東召見日本駐華大使金杉憲治時，用五個「嚴重」痛斥日方行徑，充分表明事態嚴重，是對高市早苗涉台惡言惡行的強烈抗議和嚴正警告。

日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，引發中日外交風波。(資料圖片 / Photo by KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images)

稱日本領導人言論「露骨挑釁」

中國外交部及中國駐日本大使館周五（14日）晚表示，今年以來，日本社會治安不靖，發生多宗在日中國公民遇襲事件，部分案件未偵破，形容中國公民在日本安全環境持續惡化。外交部及駐日使領館並指，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，惡化中日交流氛圍，對在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險，呼籲如遇到緊急情況，要及時報警並向駐日使領館尋求協助。

外交部副部長孫衛東周四（13日）召見日本駐華大使金杉憲治時，就高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉。他指高市公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題，性質影響極其惡劣。他並指，在中方多次嚴正交涉後，日方仍拒絕撤回錯誤言論，對此強烈不滿、堅決反對，向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。