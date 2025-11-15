外交部籲中國公民避免赴日 本港保安局未發新警示 惟提醒前赴或當地港人提高警惕｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】日本首相高市早苗 11 月 7 日稱如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，言論引發外交風波，中國外交部提醒中國公民近期避免前往日本。本港保安局今（15 日）更新外遊警示制度網頁中，有關日本的附加資料，提醒計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全。

現時保安局對日本福島第一核電廠附近區域的黃色外遊警示仍生效，其他區域則沒有新的外遊警示。保安局在外遊警示網頁中，日本一欄標示新資訊，指「自2025年中起，中國公民在日本遇襲事件的趨勢漸增，特區政府呼籲計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全，留意當地就最新情況的公布及在中國駐日本使領館發布的領事服務信息。」

在當地的港人，如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852) 1868， 或與中國駐日本使領館聯絡等。

