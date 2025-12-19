外交部門高級別戰略對話 韓盼華助重啟與朝對話

【on.cc東網專訊】南韓外交部副部長朴潤柱周四（18日）與中國外交部副部長馬朝旭，在北京舉行第11次中韓外交部門高級別戰略對話。朴潤柱向中方闡明南韓政府的朝鮮半島政策方向，呼籲中方在營造與北韓對話重啟的條件方面發揮作用。馬朝旭重申，中國將為半島和平與穩定繼續發揮建設性作用。

今次中韓外交部門高級別戰略對話是繼去年7月後，相隔近一年半再次舉行，也是李在明政府成立以來首次，雙方就中韓關係、朝鮮半島問題、地區和國際局勢等共同關切交換意見。朴潤柱和馬朝旭一致認為，為實現東北亞地區穩定與繁榮，區內國家應基於相互尊重開展建設性合作。

雙方商定，在發展互補經濟關係的同時，攜手應對跨國犯罪等深化穩定民生方面合作，並決定進一步加強中韓高層往來。雙方又就推動友好文化交流以拉近兩國人民之間距離的方案交換意見，也討論了中方在黃海中韓暫定措施水域內設置構造物的問題。

