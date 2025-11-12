最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
外交部駐港公署向美國領事等介紹四中全會精神 崔建春︰投資中國就是投資未來(謝欣桐報道)
【Now新聞台】外交部駐港公署主辦四中全會精神專題宣介會，歐盟、英美、東南亞等地均有派代表出席。
宣介會有大約60人出席，包括美國駐港領事代表、英國的商會代表，以及菲律賓、泰國等領事。
外交部駐港公署特派員崔建春在會上介紹四中全會的意義，回顧十四五規劃的成就，並介紹十五五規劃的六大目標，提到要促進香港繁榮穩定，貫徹一國兩制方針。他說，中國是理想安全的投資地。
外交部駐港公署特派員崔建春：「相信中國就是相信將來，投資中國就是投資未來。我們知道將來有很多問題，但我相信你們所有人合作，我們可以取得很多成就，投資中國就是投資你的未來。」
上周一，中俄高層在杭州簽署海關、衛星導航等領略合作文件。參與宣介會的俄羅斯駐港總領事說，相信兩國政府合作可以推動全球經濟，突破環球經濟挑戰。
俄羅斯駐港總領事阿納托利：「俄羅斯和中國是好鄰居，她們是策略性伙伴。我們已經進一步促進國家發展計劃統一，以及在各領域卓越成就的合作。」
崔建春期望下月有更多時間跟其他國家的領事會面，討論十五五規劃內容，了解中國的最新發展。
