外交部駐港公署對美國政客就黎智英案言論 表示強烈不滿及反對
【Now新聞台】外交部駐港公署以及特區政府對美國參議院外交關係委員會個別議員，就黎智英案及他的羈管安排的言論表示強烈不滿及反對。
外交部駐港公署稱，黎智英本身是涉及多項罪行的服刑犯，不存在所謂超期羈押，黎智英在囚期間的合法權益亦得到依法保障，批評美國有關政客為黎智英開脫罪名，干預特區司法，奉勸有關政客認清現實，立即停止干預香港事務和中國內政。
特區政府發言人就指，美國有關政客挑戰「一國兩制」原則底線的險惡用心昭然若揭，必須嚴厲直斥其非，以正視聽，又說已多次強調任何人均不應評論案件，以圖干預法院獨立進行審判；又稱黎智英的安排與其他在囚人士無異，代表黎智英的資深大律師對黎智英在懲教院所內獲得的醫療服務沒有任何投訴，而有關黎智英與其他囚犯中止交往，是根據黎智英本人的意願安排，敦促外部勢力停止干預香港事務。
