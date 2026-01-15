外交部駐港公署強烈不滿和堅決反對美國政客為黎智英撐腰張目

【Now新聞台】外交部駐港公署對美國個別政客聲援黎智英，表示強烈不滿和反對。

發言人指，黎智英案855頁判決、156天公開聆訊等，已充分證明黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是外部反華勢力的代理人和「馬前卒」，犯罪事實證據確鑿。法院亦多次確認黎智英在囚期間得到妥善醫療照顧，合法權益依法獲保障，黎智英的代表律師亦有確認。

公署指，美國個別政客對此視而不見，純屬別有用心的政治操弄，奉勸他們認清現實，切實尊重特區法治，停止包庇反中亂港分子及干預香港事務和中國內政。

