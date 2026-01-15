跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
外交部駐港公署強烈不滿和堅決反對美國政客為黎智英撐腰張目
【Now新聞台】外交部駐港公署對美國個別政客聲援黎智英，表示強烈不滿和反對。
發言人指，黎智英案855頁判決、156天公開聆訊等，已充分證明黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是外部反華勢力的代理人和「馬前卒」，犯罪事實證據確鑿。法院亦多次確認黎智英在囚期間得到妥善醫療照顧，合法權益依法獲保障，黎智英的代表律師亦有確認。
公署指，美國個別政客對此視而不見，純屬別有用心的政治操弄，奉勸他們認清現實，切實尊重特區法治，停止包庇反中亂港分子及干預香港事務和中國內政。
#要聞
委內瑞拉、格陵蘭、伊朗關稅 專家：皆劍指中國稀土壟斷
據《CNBC》報導，川普 10 天內推翻委內瑞拉總統馬杜洛、揚言併吞格陵蘭、對與伊朗貿易的國家課徵 25% 關稅。分析師指出，這些看似不相關的動作，背後共同目標是挑戰中國對關鍵礦物的主導地位。鉅亨網 ・ 10 小時前
牛彈琴：全世界都在等待 戰爭可能很快到來
拉美在關注委內瑞拉，歐洲在關注格陵蘭島，全世界都在關注伊朗。鉅亨網 ・ 1 天前
釋放政治訊號 法國宣布駐格陵蘭領事館將於2月6日正式運作
法國外交部長巴霍 (Jean-Noël Barrot) 周三 (14 日) 宣布，法國駐格陵蘭領事館將於 2026 年 2 月 6 日開始運作。此舉被巴霍形容為一個強烈的「政治訊號」，旨在展現法國在該地區發揮更大作用的意願，特別是在科學研究與鉅亨網 ・ 12 小時前
據報沙特等波斯灣國家游說美國勿軍事打擊伊朗
《華爾街日報》引述消息指，沙特阿拉伯、阿曼、卡塔爾等波斯灣阿拉伯國家，近期一直私下游說美國不要對伊朗發動軍事打擊。美國早前警告沙特等波斯灣國家，要求他們就美軍可能對伊朗發動打擊做好準備。消息指，一眾阿拉伯國家向華府表示，如果美國試圖推翻伊朗政權將擾亂石油市場，擔心駛經霍爾木茲海峽的運油輪會受影響，最終損害美國經濟，亦擔心會影響其他中東地區國家的穩定。沙特官員透露，利雅得政府已向伊朗保證不會捲入潛在衝突，也不會允許美國使用沙特領空進行打擊。 (ST)#沙特 #美股 #伊朗 (ST)infocast ・ 23 小時前
歐盟官員：若美國以軍事手段奪取格陵蘭 北約將走向終結
歐盟負責防務的高階官員庫比柳斯周一（12 日）表示，如丹麥提出請求，歐盟可為格陵蘭島提供安全支持，並警告若美國以軍事手段奪取格陵蘭島，將意味著北約（NATO）「走向終結」。鉅亨網 ・ 2 天前
中國倫敦「超級大使館」料下周獲批 地底密室貼近通訊電纜 議員憂損國安︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】位於倫敦東部、鄰近塔橋的中國「超級大使館」計劃，預料將於下周獲正式批准。計劃若落實，將成為中國在海外規模最大的外交設施之一，但在英國國會內部，尤其是工黨議員之間，仍引發廣泛安全及人權方面的憂慮。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
特朗普：中國可能對美國商品開放市場
據《路透》報導，美國總統特朗普周二 (13 日) 表示，他認為中國有可能向美國商品開放市場，並再次強調自己與中國國家主席習近平關係良好。鉅亨網 ・ 20 小時前
伊朗局勢︱特朗普揚言介入 德黑蘭稱將反擊美軍基地 美國從中東基地撤走人員︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】伊朗警告，若美國總統特朗普下令對伊朗採取軍事行動，德黑蘭將會反擊，並把目標指向美國在中東地區的軍事基地。在區內緊張局勢升溫下，美國已開始從中東部分基地撤走人員，以作預防措施。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
重建委國石油業 維多與托克奪首批業務
美國總統特朗普早前表示，美國石油業巨頭將向委內瑞拉投資數十億美元，以迅速重建委國的石油業。路透報道，美國對加拉加斯採取軍事行動後，首批獲得業務的公司不是美國大型油企，而是總部位於荷蘭的貿易商維多公司(Vitol)與總部位於新加坡的同業托克集團(Trafigura)。托克與維多已獲得初步特別許可，可洽談和出口委內瑞拉原油，托克行政總裁Richard Holtum在白宮與特朗普會面時表示，托克將於本周裝載第一批船貨。路透引述4位熟悉談判的業內人士稱，美國政府選擇這些大型貿易商的原因，在於它們更適合迅速恢復委內瑞拉的石油出口。這是美方在展開重建工作前首要任務，以便在美國的監督下，出口收入能夠為委內瑞拉臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)的政府提供資金。白宮官員表示，以創紀錄的速度確保銷售首批委內瑞拉原油，這對美國與委內瑞拉人民都有利。促進初步的石油銷售至關重要，以確保資金回流委內瑞拉用於日常服務至關重要，並建立維持穩定生產、銷售及煉油流程的機制。白宮會議的3位與會者稱，相關貿易商之所以能贏得委內瑞拉石油出口交易，也因為它們的風險承受能力更強，而且比大型上市石油公司更靈活。目前infocast ・ 1 天前
【專家分析】中美貿易休戰隨時告吹？
【Now財經台】美國總統特朗普(Donald Trump)突然宣布，對所有同伊朗有生意往來嘅國家加徵25%關稅，即時生效。中國同伊朗一直都有能源、基建等合作，中美雖然喺早前達成貿易休戰一年協議，中美關係會唔會因此再受到考驗？高富金融集團投資總監梁偉民表示，雖然早前兩國元首會面後，貿易氣氛一度有所緩和，但預計只係短暫現象。除咗今次伊朗事件，其實早前涉及台灣的問題都對中美關係構成影響。佢指出，美國始終將中國視為主要威脅，壓制中國發展係美國嘅長遠戰略任務，所以除咗關稅之外，針對科技嘅遏制，甚至圍堵政策都有出現嘅可能。Wyman又話，市場一直對中美關係持較樂觀嘅態度，認為雙方可以維持相對友好嘅狀態。但佢提醒，無論係港股定係內地股市，投資者今年都唔能夠忽略中美關係變差嘅風險。now.com 財經 ・ 1 天前
特朗普警告伊朗勿處決示威者 外交部：中方反對干涉別國內政
伊朗全國反政府示威持續升溫，當地官員指已造成約2000人死亡。美國總統特朗普警告伊朗政府，不要處決示威者，否則華府會採取非常強硬的行動。 中國外交部發言人毛寧在例行記者會回應指，中方支持也希望伊朗政府和人民能克服當前困難，維護國家的穩定，重申中方反對外部勢力干涉一個國家的內政，不贊成在國際關係中使用或者是威脅使用武力，希望各方都能多做有利於中東和平穩定的事情。 (ST)#中國外交部 (ST)infocast ・ 16 小時前
衛報：中國向歐洲多國施壓 促禁台灣政客入境 警告勿踩「紅線」｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國《衛報》今（13 日）引消息指，中國政府近期向多個歐洲國家施壓，引用包括邊境法律等歐盟法律法規，要求禁止台灣政治人物入境，否則將被視為越過紅線。中方通過外交照會（Note verbale）等交涉方法表達立場指，歐洲國家應拒絕台灣簽發的任何「所謂外交護照」，並禁止台灣人員進入歐洲尋求官方接觸和交流。Yahoo新聞 ・ 1 天前
川普關稅戰改寫全球外交動線！為何西方領袖此刻選擇走向北京？
在美國總統川普推動的新一輪關稅政策與外交路線攪動全球秩序之際，中國國家主席習近平正迎來一波接連造訪北京的外國領袖。從亞洲到歐洲，多國政府在面對美中關係重新洗牌之際，紛紛選擇主動修補與中國的經貿與外交關係，以免在大國博弈中鉅亨網 ・ 5 小時前
伊朗示威持續逾兩周 政府動員數萬支持者上街 哈梅內伊：粉碎了外國敵人圖謀｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】伊朗因經濟困境觸發的反政府示威持續逾兩星期，據總部設於美國的「人權活動新聞社」，因衝突及鎮壓造成的死亡人數已至少 572 人，逾萬人被捕。伊朗政府周一（12 日）動員數萬名支持者在首都德黑蘭上街，以展示政權力量。美國總統特朗普警告，隨著示威者死亡人數增加，及當局鎮壓行動持續，美方可能需要採取行動。Yahoo新聞 ・ 1 天前
彭博：川普對伊朗貿易國祭25%關稅 恐打亂美中貿易停火
美國總統川普周一 (12 日) 宣布對與伊朗有貿易往來的國家加徵新關稅，考量到中國是伊朗石油的最大買家，此舉可能會擾亂美國與中國之間為期一年的貿易停火協議。 川普周一在社群媒體上貼文中說：「任何與伊朗伊斯蘭共和國做生意的國家，對美國的一切交易都將徵收 25% 的關稅。」他並補充鉅亨網 ・ 1 天前
美國軍機沿伊朗邊界飛行 伊朗尋求外交支持
《俄新社》周三（14 日）援引 24 小時飛行雷達網站數據報導，一架美軍 MQ-4C 無人偵察機近日從美國位於阿聯境內的一處美軍基地起飛，飛越波斯灣，沿伊朗邊界飛行，至阿曼灣後折返。鉅亨網 ・ 3 小時前
日相高市早苗籲韓總統李在明 協助「確保區域穩定」
（法新社奈良13日電） 中國就日本對台立場持續施壓東京之際，日本首相高市早苗今天會晤韓國總統李在明時，請求他協助「確保區域穩定」。日韓領導人今天在高市早苗的家鄉奈良市會面，李在明日前才赴北京會晤中國國家領導人習近平。法新社 ・ 1 天前
卡達警告：美國伊朗軍事緊張升溫恐造成災難性後果
（法新社杜哈13日電） 卡達今天在美國揚言發動空襲遏阻伊朗鎮壓行動後警告，若美伊軍事緊張升溫，將對中東地區造成嚴重後果。卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）今天在杜哈記者會上表示：「我們很清楚，任何升級行動…都將對中東乃至更廣泛地區造成災難性後果，因此我們希望盡可能避免這種局面。」法新社 ・ 21 小時前
宏都拉斯選委會拒重新計票
（法新社德古西加巴12日電） 即將卸任的宏都拉斯總統卡斯楚要求重新計算去年11月大選的選票，但選委會今天拒絕接受命令。宏都拉斯監督選務的國家選舉委員會（CNE）主席今天在社群平台X發布聲明，稱這項重新計票的命令「違憲且違法」、是在企圖「篡奪」選舉機關的獨立性。法新社 ・ 1 天前
國家海關傳禁英偉達H200進口
美國聯邦公報顯示，華府放寬對英偉達（Nvidia）H200人工智能晶片出口到中國的監管規定。然而，路透引述3名知情人士報道，中國海關當局本周告訴海關人員，英偉達的H200晶片不允許進入中國。信報財經新聞 ・ 5 小時前