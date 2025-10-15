外交部駐港公署率團 結束七日新疆行程

【Now新聞台】外交部駐港公署率領外國駐港領團及商界，完成七日參訪新疆行程。

特派員崔建春總結行程時稱，香港與新疆近年都在國家安全上穩步前進，雙方人才交流密切，有隨團考察的商會代表已與當地企業洽談合作。

他又指，兩地都是一帶一路重要窗口，期望未來可建立東西經濟合作區。

外交部駐港公署特派員崔建春：「我去香港的一年半的時間，我們現在香港的語言，不管是官方、民間。我們叫由亂到治、由治及興，這是我們目前的在由治及興的大道上去，那麼安全的，在新疆同樣一樣。現在我們如果再把新疆拿出來，就是我們後邊的靠山，新疆也需要，它要走出去，也需要引進外資的。」

