外傭最低工資調升 由 4990 元增至 5100 元 膳食津貼維持不變︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】政府今日（ 29 日）宣布，本港外籍家庭傭工的「規定最低工資」將上調 2.2%，由現時每月 4,990 元增加至 5,100 元。

根據聘用外傭的「標準僱傭合約」，僱主必須提供免費膳食。雖然大部分僱主均提供免費膳食，但亦可選擇以膳食津貼代替。當局表示，膳食津貼水平維持不變，為每月不少於 1,236 元。

新的工資水平將適用於明日（ 30 日）起簽訂的所有外傭合約。政府指出，會定期檢討外傭的最低工資，以確保符合香港的經濟及勞工市場情況。是次檢討考慮的因素包括本港過去一年的經濟表現、勞工市場狀況、短期經濟前景、僱主的負擔能力、外傭的基本生活需要及持份者意見。經綜合評估後，決定將最低工資上調至 5,100 元，而膳食津貼則維持不變。

至於今日或之前按現時每月 4,990 元簽訂的外傭合約，僱主仍可於 10 月 27 日（星期一）或之前遞交至入境事務處處理，讓僱主有充足時間完成有關申請程序。