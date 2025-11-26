珠海長隆飛船酒店買2送2
外傭身體檢查推介2025 | 必做驗孕及傳染病檢測！家庭傭工驗身計劃$630起(持續更新)
在香港，家庭傭工（主要為外籍家庭傭工）的身體檢查通常分為兩大類：一是入境簽證要求的強制性檢查，二是僱主為了更全面了解傭工健康狀況而自願安排的附加檢查。
外傭入境簽證強制性身體檢查
根據香港入境事務處的規定，外籍家庭傭工在申請簽證時，必須提交一份由註冊醫生簽發的體檢報告，證明其適合擔任家庭傭工工作。
主要檢查項目通常包括：
懷孕測試（尿檢或血檢）
愛滋病病毒（HIV）抗體測試：這是強制性項目。
梅毒測試（VDRL/RPR/TPPA）
胸肺X光片：主要檢查是否患有肺結核。
尿液常規檢查：檢查糖份、蛋白質等。
其他一般健康評估：醫生可能會進行問診和基本體格檢查（如聽診）。
注意事項：
體檢報告的有效期通常為簽發日期起計的3至6個月內，需在申請簽證時仍然有效。傭工通常會在其原居地（例如菲律賓、印尼）完成此檢查。如果未能提供，也可以在抵港後於香港的醫療機構進行。
2. 僱主給外傭自願安排的附加/常規身體檢查
許多僱主為了確保家庭健康，會在外傭抵港後或每年為其安排更全面的身體檢查。
除了上文提及的主要檢查項目，常見的附加檢查項目包括：血液檢查：
全血計數（CBC）：檢查貧血、感染等。
肝功能測試：評估肝臟健康。
腎功能測試：評估腎臟健康。
乙型肝炎檢測（HBsAg）：檢查是否帶有乙型肝炎病毒。
丙型肝炎檢測（Anti-HCV）
血糖測試：檢查是否有糖尿病風險。
甲狀腺功能測試（TSH）
大便檢查：
大便常規和寄生蟲卵測試：檢查腸道寄生蟲感染（尤其常見於來自熱帶地區的傭工）。
其他傳染病檢查：
肺結核菌測試（除了X光外的更敏感測試，如痰液培養）。
心血管檢查：
靜態心電圖（ECG）
外傭身體檢查 | 給僱主的建議
明確溝通：在安排檢查前，應與傭工清楚說明檢查的目的和項目，獲得其同意。
選擇合適的體檢計劃：根據你的預算和對健康風險的關注程度，選擇合適的檢查套餐。標準計劃通常已足夠。
保留單據：體檢費用通常由僱主支付，請妥善保留收據。
尊重私隱：傭工的體檢報告屬於個人私隱，僱主應妥善保管，並只用於評估其是否適合工作的目的。
外傭身體檢查推介2025
醫療機構
地區
價錢（港幣）
詳情
銀十字醫療集團
佐敦
$630
時代醫療服務中心
$690
美邦醫學體檢中心
$700
德信醫療 中心
$880
毅力醫護健康集團有限公司
$850
香港婦檢中心
佐敦
$1100
盈健醫療
$1330
香港體檢及醫學診斷中心
$1350
卓健醫療體檢中心
$1500
* 以上所有檢查內容及價錢皆以「健康網購」最新更新為準
Text: Florence
延伸閱讀：
