外傭身體檢查推介2025 | 必做驗孕及傳染病檢測！家庭傭工驗身計劃$630起(持續更新)

在香港，家庭傭工（主要為外籍家庭傭工）的身體檢查通常分為兩大類：一是入境簽證要求的強制性檢查，二是僱主為了更全面了解傭工健康狀況而自願安排的附加檢查。

外傭入境簽證強制性身體檢查

根據香港入境事務處的規定，外籍家庭傭工在申請簽證時，必須提交一份由註冊醫生簽發的體檢報告，證明其適合擔任家庭傭工工作。



主要檢查項目通常包括：

懷孕測試（尿檢或血檢）

愛滋病病毒（HIV）抗體測試：這是強制性項目。

梅毒測試（VDRL/RPR/TPPA）

胸肺X光片：主要檢查是否患有肺結核。

尿液常規檢查：檢查糖份、蛋白質等。

其他一般健康評估：醫生可能會進行問診和基本體格檢查（如聽診）。

注意事項：



體檢報告的有效期通常為簽發日期起計的3至6個月內，需在申請簽證時仍然有效。傭工通常會在其原居地（例如菲律賓、印尼）完成此檢查。如果未能提供，也可以在抵港後於香港的醫療機構進行。

2. 僱主給外傭自願安排的附加/常規身體檢查

許多僱主為了確保家庭健康，會在外傭抵港後或每年為其安排更全面的身體檢查。



除了上文提及的主要檢查項目，常見的附加檢查項目包括：血液檢查：

全血計數（CBC）：檢查貧血、感染等。

肝功能測試：評估肝臟健康。

腎功能測試：評估腎臟健康。

乙型肝炎檢測（HBsAg）：檢查是否帶有乙型肝炎病毒。

丙型肝炎檢測（Anti-HCV）

血糖測試：檢查是否有糖尿病風險。

甲狀腺功能測試（TSH）

大便檢查：

大便常規和寄生蟲卵測試：檢查腸道寄生蟲感染（尤其常見於來自熱帶地區的傭工）。

其他傳染病檢查：

肺結核菌測試（除了X光外的更敏感測試，如痰液培養）。

心血管檢查：

靜態心電圖（ECG）

外傭身體檢查 | 給僱主的建議

明確溝通：在安排檢查前，應與傭工清楚說明檢查的目的和項目，獲得其同意。

選擇合適的體檢計劃：根據你的預算和對健康風險的關注程度，選擇合適的檢查套餐。標準計劃通常已足夠。

保留單據：體檢費用通常由僱主支付，請妥善保留收據。

尊重私隱：傭工的體檢報告屬於個人私隱，僱主應妥善保管，並只用於評估其是否適合工作的目的。

外傭身體檢查推介2025

醫療機構 地區 價錢（港幣） 詳情 銀十字醫療集團 佐敦 $630 查詢／預約 時代醫療服務中心 $690 查詢／預約 美邦醫學體檢中心 $700 查詢／預約 德信醫療 中心 $880 查詢／預約 毅力醫護健康集團有限公司 $850 查詢／預約 香港婦檢中心 佐敦 $1100 查詢／預約 盈健醫療 $1330 查詢／預約 香港體檢及醫學診斷中心 $1350 查詢／預約 卓健醫療體檢中心 $1500 查詢／預約

* 以上所有檢查內容及價錢皆以「健康網購」最新更新為準







Text: Florence



【🎁更多優惠】輸入優惠碼折上折！



【🎁更多特價體檢+禮品送不停】平價身體檢查 | 成人/長者全面體檢 | 男士體檢 | 婦科檢查 | 深圳身體檢查 | 女士體檢 | 心臟檢查 | 婚前檢查 | 生育檢查 | 敏感測試 | 腸鏡檢查 | 性病檢查



延伸閱讀：